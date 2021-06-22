Земфира выпустила песню «Гудбай»

Эту песню Земфира впервые исполнила в 2019 году на фестивале в Дубае. Ожидалось, что «Гудбай» войдет в новый альбом, но официально песня вышла только сейчас, хотя по звучанию органично вписывается в настроение «Бордерлайна».

Что любопытно, Земфира не стала выпускать ее на музыкальных площадках, а просто выложила в сеть на YouTube и во «ВКонтакте».

В мае Земфира исполнила несколько песен из нового альбома на благотворительном вечере в московском ресторане Buro Tsum. Кроме того, в этом году вышел саундтрек к фильму «Северный ветер» за авторством Земфиры, а также ее музыка звучала в короткометражке «Скромное обаяние волшебников», посвященной сумкам Gucci Beloved.