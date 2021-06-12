Рената Литвинова: «Земфира сжалилась надо мной и отдала свою музыку для "Скромного обаяния волшебников"»

Премьера «Скромного обаяния волшебников» состоялась седьмого июня. Главные роли в ленте исполнили: сама Рената, Татьяна Пилецкая, Виктория Мирошниченко, Ульяна Добровская и Софья Эрнст, а музыку написала Земфира.

«Наш союз с Gucci получился прекрасным и очень доверительным. Мне сказали: "Вы можете снять фильм, как вы себе его видите и представляете". Мы утвердили только тему, которая нам всем понравилась, – исполнение желаний, и мне дали полную свободу. Это большое счастье для художника.

Мы реализовали этот проект в рекордные, просто невероятные сроки, всего за месяц. Сами съемки заняли полтора дня. Мне повезло, что надо мной сжалилась Земфира. (Улыбается.) Она увидела, как я переживаю из-за сжатых сроков, и отдала нам для фильма свою музыку. Без нее, конечно, все было бы совсем не так», – рассказала Рената.