Вышел саундтрек к фильму «Северный ветер» за авторством Земфиры

Послушать саундтрек можно в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и YouTube Music, iTunes и Deeser, все ссылки тут.

Фильм «Северный ветер» вышел в российский прокат шестого февраля и, как и одноименный спектакль, собрал смешанные отзывы: в основном его критикуют за выпирающую вычурность, слабый вторичный сюжет и плоских персонажей, но хвалят саундтрек, костюмы и ту самую вычурность, которую другие записывают в минусы.

Ранее на YouTube-канале Земфиры вышел один из наиболее запоминающихся фрагментов ленты – «Ария Дивы», которую исполнила российская оперная певица, обладательница премии «Золотая Маска» Хибла Герзмава.