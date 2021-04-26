Вышел клип на песню Земфиры «Пальто» (видео)

Сегодня в Уфе облачно, сухо и прохладно – лучшая погода, чтобы пройтись «в красивом пальто по набережной».
Песня «Пальто» вошла в альбом «Бордерлайн», который вышел 26 февраля 2021 года и сразу возглавил альбомный чарт Apple Music.
Это первый альбом Земфиры за последние восемь лет. В прошлом году она обещала после выпуска альбома отправиться в тур.
Ранее Земфира выпустила сингл с этого альбома «Остин» и клип на него, а также трек «Злой человек» из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который не вошел в альбом. Кроме того, саундтрек к фильму за авторством Земфиры вышел отдельным релизом.
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