Рената Литвинова: «Я выкрала музыку из альбома Земфиры и присвоила нашему фильму»

«Земфира гениально написала музыку для нашего фильма.

Не знаю, как она напишет что-то лучше своего нового альбома, потому что он лучше предыдущих шести, это лучший ее альбом, он великий.

И не потому, что она мой соратник, друг, любимый композитор, а потому, что это правда. Понимаете, Земфира – это не просто семь букв, это человек, и она обладает даром извлекать вот это из воздуха. Это какой-то величайший дар. Great hitmaker. Я считаю, что она и поэт.

Музыку для фильма я, конечно, изъяла. Может быть, она вошла бы в альбом, но из-за того, что она в фильме, в альбоме ее не будет. То есть в каком-то смысле я ее выкрала из альбома и присвоила нашему фильму», – сказала Рената Литвинова.