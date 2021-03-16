Альбом Земфиры «Бордерлайн» возглавляет чарт Apple Music

После выхода «Бордерлайн» возглавил альбомный чарт Apple Music, опережая даже недавний релиз Loqiemean – «Контроль», хотя в русскоязычном сегменте обычно доминируют рэперы. Эти альбомы возглавляют рейтинг и сейчас.

В топ-5 от них отстают Miyagi & Andy Panda (Yamakasi), Artik & Asti («7») и Elman («Муза») А вот мини-альбом Face «Жизнь удалась», еще неделю назад занимавший третью строчку, вылетел из топа.

В топ-10 песенного чарта уфимцев нет, там лидируют Егор Крид («Голос»), Loboda («Родной») и Slava Marlow («Ты горишь как огонь»).