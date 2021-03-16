Альбом Земфиры «Бордерлайн» возглавляет чарт Apple Music

Альбом «Бордерлайн» вышел 26 февраля 2021 года, в нем 12 песен, в том числе «Остин», которая вышла ранее синглом и клипом.
После выхода «Бордерлайн» возглавил альбомный чарт Apple Music, опережая даже недавний релиз Loqiemean – «Контроль», хотя в русскоязычном сегменте обычно доминируют рэперы. Эти альбомы возглавляют рейтинг и сейчас.
В топ-5 от них отстают Miyagi & Andy Panda (Yamakasi), Artik & Asti («7») и Elman («Муза») А вот мини-альбом Face «Жизнь удалась», еще неделю назад занимавший третью строчку, вылетел из топа.
В топ-10 песенного чарта уфимцев нет, там лидируют Егор Крид («Голос»), Loboda («Родной») и Slava Marlow («Ты горишь как огонь»).
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