Земфира выпустила клип «Остин»

В клипе показан персонаж из мобильной игры Homescapes, которую разработала российская студия Playrix, она же работала над созданием видео.

По словам Земфиры, она регулярно играет в различные игры, в том числе в Homescapes, причем главный герой раздражает ее «своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом», поэтому она посвятила ему песню.

Ранее Земфира выпустила сингл «Злой человек» – саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который не войдет в альбом.