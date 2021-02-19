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Земфира выпустила клип «Остин»

Уфимская певица и композитор Земфира представила анимационный клип на песню «Остин» – это первый сингл с грядущего альбома.

В клипе показан персонаж из мобильной игры Homescapes, которую разработала российская студия Playrix, она же работала над созданием видео.

По словам Земфиры, она регулярно играет в различные игры, в том числе в Homescapes, причем главный герой раздражает ее «своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом», поэтому она посвятила ему песню.

Ранее Земфира выпустила сингл «Злой человек» – саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который не войдет в альбом.

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