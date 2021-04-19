Morgenshtern завершил запись нового альбома

«Абсолютно новый звук, и не только для России, но и для всего мира, панчи, техника и даже смысл... вот этого всего не будет на новом альбоме», – заявил Morgenshtern в Instagram, призвав подписчиков не слушать его следующий релиз, чтобы ему потом в 2022 году не пришлось опять пытаться побить собственные рекорды.

В последнее время Morgenshtern, кажется, был больше занят развитием бизнеса, нежели музыкальной карьерой. В декабре он выпустил уверенный хит Cristal & МОЁТ, который, однако, не задержался на верхушке чартов надолго, а в 2021 году стало известно о его возможном сотрудничестве с продюсером Леди Гаги RedOne и вышли два крайне сомнительных его фита с Yung Trappa и ремикс «Волны», раскритикованные фанатами.

Также стало известно о переходе Алишера в лейбл Atlantic Records Russia, который и займется выпуском следующего альбома.