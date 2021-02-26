Morgenshtern записал четыре трека за день

В Instagram Morgenshtern сообщил о том, что записал сразу четыре трека за день. «2021 тоже мой год», – добавил он текстом.

Morgenshtern в 2021 году попал в топ-100 самых стильных мужчин по версии GQ. Также недавно он с подачи Ксении Собчак договорился поработать с продюсером Леди Гаги RedOne.

Также в соцсетях Алишер намекал на фит с популярным питерским рэпером Yung Trappa, который считается культовой фигурой в русском рэпе.