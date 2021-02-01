Morgenshtern будет работать с продюсером Леди Гаги

Один из наиболее популярных на сегодняшний день российских рэперов Morgenshtern встретился с двукратным обладателем премии «Грэмми» Надиром Хаятом (он же RedOne), создавшим главные хиты Леди Гаги.
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instagram.com/redone
В ресторан Morgenshtern Надира Хаята привела Ксения Собчак, видео опубликовано на ее канале.
«Для Леди Гаги я создал звучание песен Just Dance, Poker Face, Bad Romance, Aejandro», – сообщил RedOne артисту, представляясь. После этого Morgenshtern предложил ему написать для него пару песен, и тот согласился и даже попросил контакты видеомейкера, работавшего над клипом Cadillac, чтобы выпустить не только трек, но и видео.
Помимо Леди Гаги, RedOne работал также с Ники Минаж, Микой, Энрике Иглесиасом, Милен Фармер и Дженнифер Лопес.
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