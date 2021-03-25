Morgenshtern официально стал артистом Atlantic Records Russia

Материнская компания Warner Music Group (WMG) приобрела 100% российского лейбла Zhara Music, теперь он носит название Atlantic Records Russia.

Вся команда Zhara Music и все артисты перешли под контроль ARR. Среди последних – Morgenshtern, HammAli & Navai, Slava Marlow, Bahh Tee, Emin, Rauf & Faik, «ЛСП», «Зомб», Idris & Leos, Elman, Jony, Andro, Gafur, «Эллаи» и многие другие.

Первым музыкантом, подписанным на Atlantic Records Russia, стал Morgenshtern. В апреле выйдет большой сборник треков артистов лейбла.