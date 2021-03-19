Morgenshtern и Yung Trappa выпустили фит Family

Трек Family уже доступен на YouTube Music, iTunes, Yandex Music, Boom, Apple Music, VK Music, Spotify, TikTok, Yandex Music, СберЗвук и «Deezer», все ссылки тут.

Yung Trappa – 26-летний питерский рэпер Влад Ширяев, который уже считается культовой фигурой в русском рэпе, оказавшей значительное влияние на то, как эта музыка звучит сегодня. В феврале Yung Trappa покинул места не столь отдаленные, где находился с 2015 года, и сразу стал самым обсуждаемым персонажем в андерграунде.

Morgenshtern в 2021 году попал в топ-100 самых стильных мужчин по версии GQ. Также недавно он с подачи Ксении Собчак договорился поработать с продюсером Леди Гаги RedOne. Также недавно стало известно, что его следующий альбом выпустит легендарный американский лейбл Atlantic Records.