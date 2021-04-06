Вышел клип Thomas Mraz – «Болью»

Именно трек «Болью» многие фанаты назвали лучшим в альбоме Victory. Производством клипа занималась московская студия анимации HonkFu.

Альбом насчитывает целых 25 треков, среди них – фиты с Oligarkh, Lurmish, Cream Soda, Gone.Fludd, Леваном Горозией, Blago White, Basic Boy, «Лауд», Tveth и Offmi. Ранее Алмас дропнул треки «Отрочество», «Прощай» и «Мой вайб» с этого альбома, а также клип к последнему.

Теперь Thomas Mraz отправится в тур и 29 апреля 2021 года даст большой концерт в Уфе.