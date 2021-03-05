Thomas Mraz выпустил трек «Мой вайб»

«Мой вайб» уже доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify и YouTube Music, все ссылки тут.

Этот трек войдет в альбом «Victory», релиз которого состоится второго апреля, с пятого марта открыт предзаказ. После выпуска альбома Thomas Mraz отправится в тур, и 29 апреля 2021 года даст большой концерт в Уфе.

Помимо крупных российских городов, в туре запланированы также концерты в Минске и Киеве. Билеты можно приобрести на сайте музыканта.