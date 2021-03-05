Thomas Mraz выпустил трек «Мой вайб»

«Цепь велосипедную кручу я до победного» – новый трек уфимского музыканта Thomas Mraz заставит вас скучать по лету и выходным.
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instagram.com/thomasmr4z
«Мой вайб» уже доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify и YouTube Music, все ссылки тут.
Этот трек войдет в альбом «Victory», релиз которого состоится второго апреля, с пятого марта открыт предзаказ. После выпуска альбома Thomas Mraz отправится в тур, и 29 апреля 2021 года даст большой концерт в Уфе.
Помимо крупных российских городов, в туре запланированы также концерты в Минске и Киеве. Билеты можно приобрести на сайте музыканта.
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