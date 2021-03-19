Thomas Mraz выпустил трек «Отрочество»

Трек «Отрочество» уже доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и YouTube Music, все ссылки тут.

Этот трек войдет в альбом Victory, релиз которого состоится второго апреля, с пятого марта открыт предзаказ. После выпуска альбома Thomas Mraz отправится в тур, и 29 апреля 2021 года даст большой концерт в Уфе.

Альбом насчитывает целых 25 треков, среди них – фиты с Oligarkh, Lurmish, Cream Soda, Gone.Fludd, Леваном Горозией, Blago White, Basic Boy, Лауд, Tveth и Offmi. Ранее Алмас дропнул трек «Мой вайб» с этого альбома и клип к нему.