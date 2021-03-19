Thomas Mraz выпустил трек «Отрочество»

«Никому не нужный уличный интеллигент» Алмас Гатауллин врывается в пятницу с новым мелодичным треком. Это второй сингл с грядущего альбома уфимского музыканта.
Трек «Отрочество» уже доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и YouTube Music, все ссылки тут.
Этот трек войдет в альбом Victory, релиз которого состоится второго апреля, с пятого марта открыт предзаказ. После выпуска альбома Thomas Mraz отправится в тур, и 29 апреля 2021 года даст большой концерт в Уфе.
Альбом насчитывает целых 25 треков, среди них – фиты с Oligarkh, Lurmish, Cream Soda, Gone.Fludd, Леваном Горозией, Blago White, Basic Boy, Лауд, Tveth и Offmi. Ранее Алмас дропнул трек «Мой вайб» с этого альбома и клип к нему.
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