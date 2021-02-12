«Лауд» и Gone.Fludd выпустили фит «Пули»

«Пули» – это второй сингл с альбома «Лауд» «Красный закат», который выйдет 19 февраля. Ранее вышел трек по названию альбома, записанный совместно с Vacio, а также клип на него.

Известно, что в альбоме будут еще фиты с Cream Soda, Thomas Mraz и другими популярными музыкантами.

Сергей Куликов из «Лауд» в интервью рассказал о том, что этот релиз «будет электронный, более лирический, наверное, чем наши прошлые работы, но в то же время очень танцевальный, такой коктейль жанров, как всегда, от нас».

Фото на обложке: instagram.com/kamillahanapova