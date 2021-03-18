Легендарный американский лейбл Atlantic Records хочет поработать с Morgenshtern

Atlantic Records был организован в 1947 году и в разное время работал с Led Zeppelin, Genesis, Карди Би, Buffalo Springfield, Эдом Шираном, Gucci Mane, Хейли Кийоко, Kap G, Оливером Три, Skrillex, Кентреллом Голденом и многими другими звездами.

Под конец 2020 года Morgenshtern выпустил трек Watafuck?! – это фит с одним из наиболее известных молодых американских рэперов Lil Pump, о котором он рассказывал на шоу Дудя.

В декабре он выпустил уверенный хит Cristal & МОЁТ, который, однако, не задержался на верхушке чартов надолго, а в 2021 году стало известно о его возможном сотрудничестве с продюсером Леди Гаги RedOne и вышел крайне сомнительный его фит с Yung Trappa «Розовое Вино 2», раскритикованный фанатами.