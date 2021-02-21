Morgenshtern записывает фит с Yung Trappa

В Instagram Morgenshtern выпустил несколько сторис со сборами в дорогу и фото в пути, а затем – видео со студии самого Yung Trappa, который позировал перед микрофоном.

Yung Trappa – 26-летний питерский рэпер Влад Ширяев, который уже считается культовой фигурой в русском рэпе, оказавшей значительное влияние на то, как эта музыка звучит сегодня. В феврале Yung Trappa покинул места не столь отдаленные, где находился с 2015 года, и сразу стал самым обсуждаемым персонажем в андерграунде.

Morgenshtern в 2021 году попал в топ-100 самых стильных мужчин по версии GQ. Также недавно он с подачи Ксении Собчак договорился поработать с продюсером Леди Гаги RedOne.