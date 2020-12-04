«ДДТ» выпустили клип «2020» (видео)

Над видео работал Артем Онащенко, в 2018 году выпустивший документальный фильм о Юрии Шевчуке «Юра музыкант».

Первоначально песню хотели назвать «Лето», однако, так как ее текст точно описывает весь уходящий год, «2020» ей подходит больше. Она рассказывает о непростых временах, о внезапно свалившихся на голову пандемии, самоизоляции и неопределенности.

В 2020 году «ДДТ» празднует свое 40-летие, однако масштабному юбилейному концертному туру помешала пандемия. Находясь в самоизоляции, Юрий Шевчук и его команда работали над новым материалом, отреставрировали и выложили в сеть несколько старых концертных записей.

Так за последнее время ветераны порадовали поклонников обновленными записями концертов «Старая дорога», «История звука», «Пропавший без вести» и выступления в Эрмитаже, а также клипами на песни «Мертвый человек», «Пруст» и «Доктор Лиза».