«ДДТ» выпустила клип «Доктор Лиза» (видео)

Премьера фильма «Доктор Лиза» состоится 22 октября, в главных ролях – Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский и Константин Хабенский – все они приняли участие в съемках клипа, в клипе использованы документальные кадры с участием самой Елизаветы Глинки.

В 2020 году «ДДТ» празднует свое 40-летие, однако масштабному юбилейному концертному туру помешала пандемия. Находясь в самоизоляции, Юрий Шевчук и его команда отреставрировали и выложили в сеть несколько старых концертных записей.

Так за последнее время ветераны порадовали поклонников обновленными записями концертов «Старая дорога», «Пропавший без вести» и выступления в Эрмитаже, а также клипами на песни «Мертвый человек» и «Пруст».