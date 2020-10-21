Клип на песню «Доктор Лиза» группы ДДТ снят к выходу одноименного художественного фильма, повествующего об одном дне из жизни Елизаветы Петровны Глинки.
«ДДТ» выпустила клип «Доктор Лиза» (видео)
Премьера фильма «Доктор Лиза» состоится 22 октября, в главных ролях – Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский и Константин Хабенский – все они приняли участие в съемках клипа, в клипе использованы документальные кадры с участием самой Елизаветы Глинки.
В 2020 году «ДДТ» празднует свое 40-летие, однако масштабному юбилейному концертному туру помешала пандемия. Находясь в самоизоляции, Юрий Шевчук и его команда отреставрировали и выложили в сеть несколько старых концертных записей.
Так за последнее время ветераны порадовали поклонников обновленными записями концертов «Старая дорога», «Пропавший без вести» и выступления в Эрмитаже, а также клипами на песни «Мертвый человек» и «Пруст».
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