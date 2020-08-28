Обновленный концерт «ДДТ» в Эрмитаже опубликован на YouTube

Фильм-концерт «Акустика барокко» вышел в 2006 году. С этой программой «ДДТ» выступала в Зимнем Дворце в рамках VI Международного фестиваля «Музыка Большого Эрмитажа».

Концерт был исполнен в сопровождении симфонического оркестра государственного музея Эрмитаж.

Помимо уже известных песен, которые под аккомпанемент симфонического оркестра звучали по-новому, «ДДТ» тогда исполнила «Прекрасную любовь», «Разговор на войне», «В гостях у генерала», «Песню о людях героических профессий» и «Новую жизнь», год спустя вошедшие в альбом «Прекрасная любовь».