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«ДДТ» выпустила клип «Пруст» (видео)

Ветераны российской рок-сцены «ДДТ» выложили клип на песню, которая войдет в новую концертную программу.

Песня «Пруст», вероятно, станет частью готовящегося студийного альбома, о котором пока ничего не известно.

В 2020 году «ДДТ» празднует свое 40-летие, однако масштабному юбилейному концертному туру помешала пандемия. Находясь в самоизоляции, Юрий Шевчук и его команда отреставрировали и выложили в сеть несколько старых концертных записей.

Так за последнее время ветераны порадовали поклонников обновленными записями концертов «Старая дорога», «Пропавший без вести» и выступления в Эрмитаже, а также клипом на песню «Мертвый человек» из альбома «Галя ходи».

Павел Авдеев,
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