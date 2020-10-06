«ДДТ» выпустила клип «Пруст» (видео)

Песня «Пруст», вероятно, станет частью готовящегося студийного альбома, о котором пока ничего не известно.

В 2020 году «ДДТ» празднует свое 40-летие, однако масштабному юбилейному концертному туру помешала пандемия. Находясь в самоизоляции, Юрий Шевчук и его команда отреставрировали и выложили в сеть несколько старых концертных записей.

Так за последнее время ветераны порадовали поклонников обновленными записями концертов «Старая дорога», «Пропавший без вести» и выступления в Эрмитаже, а также клипом на песню «Мертвый человек» из альбома «Галя ходи».