Обновленный концерт «ДДТ» «История звука» опубликован на YouTube

Тур «История звука» стартовал 30 сентября 2016 года в Мурманске и завершился 29 ноября 2019 в Кишиневе. Было сыграно около 100 концертов в России и за рубежом, которые посетили более полумиллиона человек.

Программа тура включает три блока из песен группы 80-х, 90-х и 2000-х годов, среди них – «Родина», «Дождь», «Метель», «Ночь-Людмила», «Просвистела», «Ветер», «Это все», «Я получил эту роль» и другие хиты.

Так за последнее время «ДДТ» порадовали поклонников обновленными записями концертов «Старая дорога», «Пропавший без вести» и выступления в Эрмитаже, а также клипами на песни «Мертвый человек», «Пруст» и «Доктор Лиза».