Обновленный концерт «ДДТ» «Старая дорога» опубликован на YouTube

Концертный фильм «Старая дорога» был выпущен к десятилетию «ДДТ» в 1990 году, в нем представлены кадры с выступления во дворце спорта «Крылья советов» 1989 года.

На этом концерте группа исполнила песни «Родина», «Не стреляй», «Мальчик слепой», «Актриса весна», «Прекрасная любовь», «Предчувствие гражданской войны» и многие другие, которые сегодня считаются классикой русского рока.

Это уже третий концерт с обновленным звуком и видеорядом, выпущенный на канале «ДДТ» в 2020 году: ранее вышли «"ДДТ" в Эрмитаже» и «Пропавший без вести».