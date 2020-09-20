Ветераны российской рок-сцены «ДДТ» продолжают выпускать отреставрированные записи концертов прошлых лет.
Обновленный концерт «ДДТ» «Старая дорога» опубликован на YouTube
Концертный фильм «Старая дорога» был выпущен к десятилетию «ДДТ» в 1990 году, в нем представлены кадры с выступления во дворце спорта «Крылья советов» 1989 года.
На этом концерте группа исполнила песни «Родина», «Не стреляй», «Мальчик слепой», «Актриса весна», «Прекрасная любовь», «Предчувствие гражданской войны» и многие другие, которые сегодня считаются классикой русского рока.
Это уже третий концерт с обновленным звуком и видеорядом, выпущенный на канале «ДДТ» в 2020 году: ранее вышли «"ДДТ" в Эрмитаже» и «Пропавший без вести».
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