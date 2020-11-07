Вышел сборник «Территория ДДТ» – трибьют к 40-летию группы

В финальную версию сборника вошли 48 треков, послушать его можно на Yandex Music и VK Music.

Среди исполнителей – [Amatory], Animal ДжаZ, «Грот», Zero People, Louna, Lumen, «7Б», «Вадяра Блюз», The Starkillers и LaScala.

Масштабный юбилейный тур «ДДТ» в 2020 году был отменен из-за пандемии, поэтому музыканты занялись переработкой старого материала и съемкой клипов в условиях самоизоляции. Так за последнее время они порадовали поклонников обновленными записями концертов «Старая дорога», «Пропавший без вести», «История звука» и выступления в Эрмитаже, а также клипами на песни «Мертвый человек», «Пруст» и «Доктор Лиза».