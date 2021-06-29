Как пройдет VI Всемирная фольклориада в Уфе?

3 июля

17.00, «Уфа-Арена» – открытие Фольклориады, театрализованная программа «Земля. Душа. Фольклор».

В церемонии открытия примут участие более 800 артистов, в том числе Аскар Абдразаков, Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня», Кубанский казачий хор, Академический театр танца «Гжель», Марина Девятова, Тина Кузнецова, творческие коллективы республики.

4 июля

9.00, Национальный музей РБ – международная выставка масок народов мира и фотовыставка музыкальных инструментов народов мира.

10.00, конгресс-холл «Торатау» – международная конференция CIOFF®️ по вопросам сохранения нематериального культурного наследия с участием ученых и представителей стран-участниц Фольклориады.

13.00, площадка перед конгресс-холлом «Торатау» – выставка ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Она будет открыта все дни работы Фольклориады.

17.00 – начнется парад по улице Заки Валиди от Башдрамтеатра до амфитеатра конгресс-холла «Торатау», где будет выстроен хоровод дружбы. Шествие предложено для включения в Книгу мировых рекордов по количеству стран и количеству национальностей.

После хоровода состоится запуск главной площадки «Сердце Фольклориады». Ежедневно до 10 июля в амфитеатре будут проходить концерты, ярмарки и различные активности. Завершать каждый день будут хедлайнеры:

4 июля – Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах», Кубанский казачий хор, Олена Уутай;

5 июля – Оренбургский государственный академический русский народный хор, Тина Кузнецова и фолк-проект Zventa Sventana;

6 июля – Манижа;

7 июля – группа Plantec (Франция), Оркестр волынщиков Москвы;

8 июля - джипси-фолк-рок группа The Hatters;

9 июля – этно-рок группа Ulytau (Казахстан).

10 июля

Площадка перед конгресс-холлом «Торатау» – Церемония закрытия Фольклориады. Хедлайнерами выступят хор имени М.Е. Пятницкого и Эмир Кустурица.

Кроме того, будут организованы три фан-зоны в парках «Волна», «Первомайский» и «Демский», где гости и жители Уфы смогут увидеть прямые трансляции. Также трансляции можно будет посмотреть в группе проекта во «ВКонтакте».