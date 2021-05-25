Манижа и The Hatters приедут в Уфу на Фольклориаду

Всемирная фольклориада стартует третьего июля на площадке «Уфа-Арены», там будут присутствовать более 800 артистов. А с четвертого по девятое июля на главной концертной площадке форума, в амфитеатре конгресс-холла «Торатау» пройдет фестиваль фольклора «Сердце Фольклориады».

Участие в Фольклориаде уже подтвердили 48 из 55 официальных иностранных делегаций, в том числе представители США, Белоруссии, ОАЭ, Египта, Мексики, Индии, Франции, Италии, Австрии, Испании, Греции, Швейцарии, Эстонии, Венгрии, Болгарии, Хорватии, Северной Македонии, Польши и Черногории.

Ежедневно концерты будут начинаться с выступления участников Фольклориады и завершаться выступлением приглашенных коллективов, среди них – участница «Евровидения» Манижа, рок-группы Plantec (Франция), Ulytau (Казахстан) и The Hatters (Россия).

Церемония закрытия состоится 10 июля в открытом амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Всего ожидается порядка 2000 участников