Эмир Кустурица прилетит в Уфу

Свое участие в Фольклориаде Кустурица подтвердил на странице в Instagram.

Его группа The No Smoking Orchestra выступит на торжественной церемонии закрытия фестиваля 10 июля в Амфитеатре Конгресс-Холла «Торатау». В этот день в городе пройдут концерты и состоится церемония передаче флага фольклориады стране, в которой пройдет седьмой всемирный фестиваль.

Всемирная фольклориада стартует третьего июля на площадке «Уфа-Арены», там будут присутствовать более 800 артистов. А с четвертого по девятое июля на главной концертной площадке форума, в амфитеатре конгресс-холла «Торатау» пройдет фестиваль фольклора «Сердце Фольклориады».

Ежедневно концерты будут начинаться с выступления участников Фольклориады и завершаться выступлением приглашенных коллективов, среди них – участница «Евровидения» Манижа, рок-группы Plantec (Франция), Ulytau (Казахстан) и The Hatters (Россия).