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Фольклориада в Уфе закроется масштабным лазерным и мультимедийным шоу

Город готовится к запуску VI Всемирной фольклориады, которая пройдет в этом году 3-10 июля.

  • ufacity.info

Как сообщает уфимская мэрия, 10 июля, в финальный день Фольклориады, перед концертом пройдет авиашоу. Какие пилотажные группы примут в нем участие, пока держится в секрете.

Итальянская компания Clay Paky, которая в последние годы обслуживает все Олимпийские игры, поставит в Уфу оборудование для светового и лазерного шоу.

Для того чтобы каждый гость фестиваля насладился звуком мирового класса, все расчеты расположения акустических систем, выполненные российскими специалистами, прошли согласования с штаб-квартирой производителя техники во Франции. Сейчас перед Конгресс-холлом «Торатау» возводят концертную площадку.

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