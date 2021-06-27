Фольклориада в Уфе закроется масштабным лазерным и мультимедийным шоу

Город готовится к запуску VI Всемирной фольклориады, которая пройдет в этом году 3-10 июля.
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ufacity.info
Как сообщает уфимская мэрия, 10 июля, в финальный день Фольклориады, перед концертом пройдет авиашоу. Какие пилотажные группы примут в нем участие, пока держится в секрете.
Итальянская компания Clay Paky, которая в последние годы обслуживает все Олимпийские игры, поставит в Уфу оборудование для светового и лазерного шоу.
Для того чтобы каждый гость фестиваля насладился звуком мирового класса, все расчеты расположения акустических систем, выполненные российскими специалистами, прошли согласования с штаб-квартирой производителя техники во Франции. Сейчас перед Конгресс-холлом «Торатау» возводят концертную площадку.
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