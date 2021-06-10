Уфимцы могут попасть в «Книгу рекордов Гиннесса»

Четвертого июля 2021 года на площади амфитеатра конгресс-холла «Торатау» пройдет самый масштабный хоровод в истории: мировой рекорд поставят почти 2000 участников более 200 национальностей.

Это будут иностранные участники Фольклориады, а также уфимцы и гости фестиваля, который продлится до девятого июля. Заявка в комиссию Гиннесса была подана еще в начале текущего года.

В этот же день на главной площадке мероприятия состоится открытие фестиваля, пройдет праздничный концерт с выступлениями участников фольклориады и приглашенных коллективов.