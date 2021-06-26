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Концерты Фольклориады можно будет посмотреть онлайн

Если не будет возможности посетить главные события Фольклориады лично, вы все равно сможете увидеть их в записи или трансляции в соцсети.

  • instagram.com/emir_kusturica_and_tnso

Социальная сеть «ВКонтакте» стала официальным информационным партнером Всемирной фольклориады, пользователи смогут посмотреть прямые трансляции открытия и закрытия фестиваля в группе.

Всемирная фольклориада стартует третьего июля на площадке «Уфа-Арены», там будут присутствовать более 800 артистов. А с четвертого по девятое июля на главной концертной площадке форума, в амфитеатре конгресс-холла «Торатау» пройдет фестиваль фольклора «Сердце Фольклориады».

Ежедневно концерты будут начинаться с выступления участников Фольклориады и завершаться выступлением приглашенных коллективов, среди них – участница «Евровидения» Манижа, рок-группы Plantec (Франция), Ulytau (Казахстан) и The Hatters (Россия), а на заключительном концерте 10 июля выступит Эмир Кустурица с группой The No Smoking Orchestra.

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