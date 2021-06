Концерты Фольклориады можно будет посмотреть онлайн

Социальная сеть «ВКонтакте» стала официальным информационным партнером Всемирной фольклориады, пользователи смогут посмотреть прямые трансляции открытия и закрытия фестиваля в группе.

Всемирная фольклориада стартует третьего июля на площадке «Уфа-Арены», там будут присутствовать более 800 артистов. А с четвертого по девятое июля на главной концертной площадке форума, в амфитеатре конгресс-холла «Торатау» пройдет фестиваль фольклора «Сердце Фольклориады».

Ежедневно концерты будут начинаться с выступления участников Фольклориады и завершаться выступлением приглашенных коллективов, среди них – участница «Евровидения» Манижа, рок-группы Plantec (Франция), Ulytau (Казахстан) и The Hatters (Россия), а на заключительном концерте 10 июля выступит Эмир Кустурица с группой The No Smoking Orchestra.