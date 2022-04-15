Юра GQ больше не работает дворником в Уфе

В соцсетях Юрий Ветлугин сообщил о том, что уволился из ЖЭУ и устроился дворником в другое место, но там были проблемы с выплатой зарплаты, так что в итоге пришлось уйти и оттуда.

В ЖЭУ он возвращаться не хочет, хотя зовут, вместо этого сегодня, 15 апреля, он уехал из Уфы в деревню и планирует работать с животными, поскольку любит их.

История дворника-инвалида с внешностью кинозвезды Юры GQ началась в 2021 году, когда уфимский фотограф Роман Филиппов выпустил фотопроект о нем. После этого Юру начали приглашать в рекламу и различные шоу, телеканал RT выпустил документалку о нем для англоязычной аудитории. В сентябре 2021 года Юрий Ветлугин и уфимский дизайнер, создатель бренда WOS Андрей Артемов были специальными гостями церемонии «GQ Мужчины года» 2021, проходившей в Москве.