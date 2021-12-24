Андрей Артемов: «В первую очередь разлетаются вещи с принтом "курай"»

«Я много раз рассказывал об этом, но давайте попробую по-новому. Я дизайнер по образованию, и десять лет назад, после многих лет работы – редактором моды, директором отдела моды, стилистом, – понял: или сейчас, или никогда. Оригинальное же название бренда – Walk Of Shame – было мне "подарено" в шутку подругой, финансистом Шарлоттой Филиппс, еще за пару лет до выхода первой коллекции.

Дебютную коллекцию мы делали вместе с моей подругой Катей Сычевой на ее кухне. Катя уже тогда знала всю индустрию изнутри, и я попросил у нее помощи. Спустя ровно 10 лет над юбилейной коллекцией мы снова работали вместе.

Бренд, конечно, меняется, и неспроста изменилось его название. Но суть WOS остается прежней, он растет и идет сам к себе, если можно так сказать. Бренд стал взрослее, референсы, которые я и команда используем, – более сложными и глубокими. Я чувствую себя более уверенно. Качество и производство – просто новый уровень по сравнению тем, что было 10 лет назад. Но нас все так же любит молодежь – остался прежний задор.

Я не ориентируюсь на другие бренды, когда создаю коллекции, поэтому сложно сказать, чем мы отличаемся и, главное, от кого. Думаю, к нам приходят за вещами, которые несут определенный код, – нас всегда видно, и нашим клиентам это нравится. Я же особенно радуюсь, что элементы башкирского костюма и визуальной культуры, которые мы начали вводить в коллекции не так давно, так полюбились покупателям. В первую очередь разлетается все с принтом "курай".

Я понял, что это успех, когда впервые увидел на улице незнакомого мне человека в WOS. На иностранный рынок мы попали после того, как с нами на связь вышел тогда еще существовавший культовый нью-йоркский магазин Opening Ceremony. Тогда я понял, что пора расширять границы, шел 2013 год, и тогда это было возможно. Затем Рианна купила в Browns наш костюм. Дальше были Кэтти Перри, Миа Моретти, Керри Вашингтон, Рошин Мерфи. Думаю, эти истории все уже тоже слышали», – сказал Артемов.