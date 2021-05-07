Телеканал RT выпустил документалку о дворнике Юре из Уфы для англоязычной аудитории

В фильме рассказывается история Юры и показаны люди, которые помогали ему в непростой ситуации.

Сам Юрий Ветлугин продолжает работать дворником в Уфе. Как он рассказывал ранее, особых доходов ему популярность не принесла, в основном это дорогие подарки в обмен на рекламу.

«Пока есть новое лицо, новая интересная история. Но через год или два, я думаю, все утихнет и забудется. Моя мечта – иметь свой дом, небольшое свое подсобное хозяйство, хочу, чтобы у меня были свои куры, гуси, утки. Сажать картошку, помидоры и все прочее. Ну и речку рядом», – говорит Юра в завершение видео.