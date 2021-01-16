Уфимский фотограф выпустил фотопроект о дворнике-инвалиде с внешностью кинозвезды

В своем проекте Роман Филиппов рассказал историю о «Человеке года-2021» по имени Юрий, который попал в беду из-за людского коварства.
Об этом человеке Роман Филиппов написал в Instagram.
«С Юрой я впервые познакомился в детстве, в лагере для детей-инвалидов. Моя мама там работала, а мы с братишкой просто тусили с местными детишками. Спустя годы Юра работал дворником в наших краях и случайно встретил мою маму. Поздоровался, слово за слово зашел к нам на чай. И мои воцерковленные Бабаня и тетя Лена взяли его под свое крыло. Потому что надо помогать нуждающимся. Бабаня стала его крестной матерью в итоге. Она же ходила с ним по всем инстанциям несколько месяцев, и смогла таки выбить полагающуюся по сиротству и инвалидности комнату от государства.
Да, Юру подбросили в дом малютки еще в младенчестве. Он вырос в детдоме и у него третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. К самостоятельной жизни он не приспособлен. Пока за него не взялась Бабаня, он был, по сути, бомжом.
Но люди бывают разные. Вокруг одиноких и беспомощных всегда вьются негодяи, для которых нет ничего святого. Вот и Юра три раза дарил свою комнату «хорошим людям», но Лене удавалось ее отбить в последний момент».
«Тогда мошенники сменили стратегию: уговорили Юру взять кредиты во всех банках и одолжить им на дом в деревне. Банки расщедрились аж на 500к+. Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне. Выполнял грязную работу а его за это кормили. Так кормили, что он похудел килограммов на 15. А когда его чуть не убили, он таки сбежал. Шел пешком десятки километров до Уфы, где пришел, конечно же, к Бабане.
Сейчас он опять работает дворником, выращивает цветы и пишет стихи. Большинство людей его не замечает, для них он просто пыль. Но он не виноват в своей жизни. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях с одинаковыми возможностями. Чуть больше банальной удачи, и он вполне оказаться на настоящей обложке GQ. Ведь его доброте и силе духа позавидует каждый.
Сейчас его долг около 700к, пенсию и зарплату у него списывают приставы. А с зарплаты дворника ему выплачивать такой долг еще очень много лет».
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