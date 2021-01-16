Уфимский фотограф выпустил фотопроект о дворнике-инвалиде с внешностью кинозвезды

Об этом человеке Роман Филиппов написал в Instagram.

«С Юрой я впервые познакомился в детстве, в лагере для детей-инвалидов. Моя мама там работала, а мы с братишкой просто тусили с местными детишками. Спустя годы Юра работал дворником в наших краях и случайно встретил мою маму. Поздоровался, слово за слово зашел к нам на чай. И мои воцерковленные Бабаня и тетя Лена взяли его под свое крыло. Потому что надо помогать нуждающимся. Бабаня стала его крестной матерью в итоге. Она же ходила с ним по всем инстанциям несколько месяцев, и смогла таки выбить полагающуюся по сиротству и инвалидности комнату от государства.



Да, Юру подбросили в дом малютки еще в младенчестве. Он вырос в детдоме и у него третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. К самостоятельной жизни он не приспособлен. Пока за него не взялась Бабаня, он был, по сути, бомжом.

Но люди бывают разные. Вокруг одиноких и беспомощных всегда вьются негодяи, для которых нет ничего святого. Вот и Юра три раза дарил свою комнату «хорошим людям», но Лене удавалось ее отбить в последний момент».