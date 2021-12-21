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Юра GQ: «Многие не верят, что я до сих пор работаю дворником, но это правда»

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«Брендовый человечек» Юрий Ветлугин стал знаменитым на всю Россию после того, как его друг Роман Филиппов сфотографировал его в стиле обложек глянцевых журналов.

instagram.com/ura_gq

«Вот уже почти год прошел с тех пор, как со мной приключилась вся эта история. Многие не верят, что я до сих пор работаю дворником, но это правда. Кто-то же должен делать наши улицы чистыми! Если кому интересно, я работаю в ЖЭУ 27 города Уфы (район Бульвара Славы).

Вот решил тут эти фотографии тоже выложить. Их сделал Роман Филиппов год назад, еще до того, как сфотографировать меня в студии. Подумал, что у меня в аккаунте они тоже должны быть. Даже странно, что не выкладывал раньше», – написал Юрий в Instagram.

instagram.com/ura_gq

instagram.com/ura_gq

instagram.com/ura_gq

instagram.com/ura_gq

instagram.com/ura_gq

instagram.com/ura_gq

instagram.com/ura_gq

В сентябре 2021 года Юрий Ветлугин и уфимский дизайнер, создатель бренда WOS Андрей Артемов были специальными гостями церемонии «GQ Мужчины года» 2021, проходившей в Москве.

Сразу после возвращения в Уфу Юрий приступил к своим основным рабочим обязанностям. Периодически он продолжает участвовать в коммерческих съемках в качестве модели.

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