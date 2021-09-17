Андрей Артемов и дворник Юра из Уфы стали почетными гостями церемонии «GQ Мужчины года» 2021

Специальными гостями церемонии, проходившей в Уфе, были уфимский дизайнер, создатель бренда WOS Андрей Артемов, а также «Брендовый человечек» Юрий Ветлугин.

WOS в 2021 году выпустил эко-коллаб с Ксенией Собчак и сейчас заканчивает работу над вторым, на этот раз – с «Сибур», результатом которого станет выход первой в России эко-коллекции люксовой одежды.

Юрий Ветлугин стал знаменитым после того, как фотограф Роман Филиппов опубликовал фотопроект с ним, в котором простой дворник из Уфы предстал в образе модели на обложке GQ. Сегодня Юрий продолжает работать дворником в Уфе и иногда участвует в коммерческих съемках.