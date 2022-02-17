Что изменится в Уфе к 2024 году?

Итого к 2024 году:

1. Отреставрируют здания Госцирка, русского драматического и кукольного театров.

Как ожидается, обновленный кукольный театр откроется уже в 2023 году, работы начнутся в этом году. Подробнее можно почитать тут. Во время работ труппы будут выступать на резервных площадках.

2. Построят Евразийскую библиотеку.

Об этом подробнее мы писали ранее.

3. Откроют Центр спортивной борьбы и несколько других спортивных объектов.

Работы на площадке Центра борьбы начнутся уже в мае 2022 года.

4. Реконструируют и построят несколько новых объектов на территории «Южные ворота».

В том числе обновят дорогу на улице Пугачева и построят школу в Кузнецовском затоне.

5. Благоустроят общественные территории по всему городу.

В 2022 году начнут работы сразу на 16 площадках – от центрального парка Демы до парка Нефтехимиков в Черниковке и озера Теплого в Инорсе.

6. Частично откроют межвузовский кампус.

Технопарк, апарт-отель, конференц-холл, спортивный, учебный и лабораторный блоки. Подробнее – тут.

7. Введут единый дизайн-код.

В едином стиле будут оформлены все элементы в центре Уфы и на въезде, а также на площадках, где пройдет празднование 450-летия города.

8. Обновят несколько улиц и фасады зданий на главных улицах, реконструируют мост в створе ул. Воровского и построят путепровода через проспект Салавата Юлаева и развязку на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева.

9. Построят хранилище археологических материалов на территории объекта «Городище Уфа-11».