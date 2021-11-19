На строительство и реконструкцию объектов к 450-летию Уфы потратят почти 50 млрд рублей

Глава республики Радий Хабиров утвердил перечень объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство которых приурочено к празднованию 450-летия со дня основания Уфы.
В перечне указаны примерные цены на 2021 год, то есть по итогу смета увеличится на порядок.
1. Строительство Евразийской библиотеки – 4 млрд рублей (2021-2024).
2. Строительство специализированного хранилища археологических материалов на территории объекта «Городище Уфа-11» – 1,5 млрд рублей (2022-2024).
3. Комплекс вооружений для гребного слалома в мкр Инорс – 396 тыс. рублей (2022-2023).
4. Строительство многофункционального Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе Уфы – 5 293 800 (2021-2024).
5. Строительство Центра фехтования – 700 тыс. рублей (2022-2024).
6. Строительство зданий математического лицея-интерната на 350 ученических и 250 спальных мест – 2 970 000 рублей (2022-2024).
7. Строительство общеобразовательной школы на 2200 мест в мкр Кузнецовский Затон – 2 042 000 рублей (2022-2023).
8. Строительство и оснащение оборудованием нового республиканского клинического госпиталя ветеранов войн – 6 млрд рублей (2022-2024).
9. Реконструкция ул. Октябрьской революции – 1 370 000 рублей (2022-2024).
10. Реконструкция ул. Пугачева на участке от Бельской до Сочинской – 1 879 510 рублей (2022-2023).
11. Реконструкция ул. Пугачева – 2 этап – 1 935 180 рублей (2022-2023).
12. Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и Пугачева – 3 130 850 рублей (2022-2023).
13. Строительство yn. Генерала Рыленко в Кировском районе – 1 577 500 рублей (2022-2023).
14. Строительство Южного обхода с мостовым переходом чepeз Белую в мкр Кузнецовский Затон – 450 тыс. рублей (2022-2023).
15. Модернизация общественного транспорта – 998 138 рублей (2022-2023).
16. Капитальный ремонт мостового перехода через Белую в створе ул. Воровского – 4 004 600 рублей (2022-2024).
17. Строительство путепровода через проспект Салавата Юлаева в створе ул. Коммунистической – 1 414 000 рублей (2022-2023).
18. Благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов зданий Уфы – 10 772 200 рублей (2022-2024).
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