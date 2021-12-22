Когда начнется реконструкция театра кукол в Уфе?

Работы стартуют уже в 2022 году и завершатся к 2024 году. Реконструируют здание театра, демонтируют примыкающий к нему пристрой и фасад с витражами.

Рядом возведут новый многоэтажный пристрой с подвалом, в сам театр теперь будет вести отдельный вход. Также планируется благоустройство территории вокруг. После реконструкции площадь театра увеличится более чем в два раза.

Как мы писали ранее, стоимость проекта оценивается в 780 млн рублей, 250 млн рублей выделят из федерального бюджета.