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Когда начнется реконструкция театра кукол в Уфе?

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Республиканский Минкульт сообщил о скором начале приуроченной к 450-летию Уфы реконструкции здания театра кукол.

instagram.com/teatrkukolufa

Работы стартуют уже в 2022 году и завершатся к 2024 году. Реконструируют здание театра, демонтируют примыкающий к нему пристрой и фасад с витражами.

Рядом возведут новый многоэтажный пристрой с подвалом, в сам театр теперь будет вести отдельный вход. Также планируется благоустройство территории вокруг. После реконструкции площадь театра увеличится более чем в два раза.

Как мы писали ранее, стоимость проекта оценивается в 780 млн рублей, 250 млн рублей выделят из федерального бюджета.

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