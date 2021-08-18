Каким будет межвузовский кампус в Уфе?

1. Всего в кампусе разместят порядка трех тысяч студентов и 500 молодых преподавателей, студентов и аспирантов.

2. В комплексе будут располагаться лабораторный и учебный блоки, спортзал, технопарк, парковка на 300 и более мест. Жилая зона будет поделена на две части: апарт-отель и таунхаусы.

3. Проживающие смогут воспользоваться новым бассейном или уже существующим в стадионе «Динамо».

4. Он будет обслуживаться отдельной управляющей компанией. Медицинские услуги внутри кампуса пока не предусмотрены, все проживающие будут привязаны к ближайшей поликлинике, но в будущем при необходимости могут построить новую больницу.

5. В целом территория кампуса будет открыта для посещения, за исключением учебных помещений.

6. В проект входит также ремонт уже существующих общежитий вузов.

7. Как ожидается, стоимость проживания в кампусе будет регулироваться федеральными нормативами.

8. Строительство обойдется в 18 млрд рублей, 60% от этой суммы поступит из федерального бюджета и 20% вложат инвесторы.

9. В первую очередь строительства откроют технопарк за счет республиканского бюджета. Во вторую, к 2024 году будут готовы апарт-отель, конференц-холл, спортивный, учебный и лабораторный блоки. Таунхаусы построят в последнюю очередь, они расположатся на склоне реки Белой, для этого расселят 22 жилых участка.