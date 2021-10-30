Внешний вид улиц Уфы приведут к единому стандарту

Радий Хабиров поручил в ближайшее время разработать единый дизайн-код, по которому будут оформляться улицы города.

«Дизайн-коды существуют во многих городах страны. Понятно, что к празднованию 450-летия столицы Башкортостана нужно реализовать такой подход к оформлению улиц», – сказал Радий Хабиров.

Дизайн-код – это перечень стандартов требований к оформлению фасадов зданий, вывесок, витрин магазинов, рекламы, информационных табличек и так далее.

Как ожидается, в едином стиле будут оформлены все элементы в центре Уфы и на въезде, а также на площадках, где пройдет празднование 450-летия города.