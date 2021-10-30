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Внешний вид улиц Уфы приведут к единому стандарту

Уфа уже начала подготовку к празднованию 450-летия со дня основания города, которое состоится в 2024 году.

ufacity.info

Радий Хабиров поручил в ближайшее время разработать единый дизайн-код, по которому будут оформляться улицы города.

«Дизайн-коды существуют во многих городах страны. Понятно, что к празднованию 450-летия столицы Башкортостана нужно реализовать такой подход к оформлению улиц», – сказал Радий Хабиров.

Дизайн-код – это перечень стандартов требований к оформлению фасадов зданий, вывесок, витрин магазинов, рекламы, информационных табличек и так далее.

Как ожидается, в едином стиле будут оформлены все элементы в центре Уфы и на въезде, а также на площадках, где пройдет празднование 450-летия города.

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