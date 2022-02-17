Евразийскую библиотеку в Уфе начнут строить в августе 2022 года

Глава Управления капитального строительства рассказал, что к строительству Евразийской библиотеки приступят в августе 2022 года.

Здание в виде башкирской юрты разместят на площадке между Домом Республики и госпиталем ветеранов войн. Работы синхронизируют с благоустройством близлежащего сквера имени Зии Нуриева.

«Евразийская библиотека должна быть многофункциональным объектом, местом для проведения представительских мероприятий республиканского масштаба. Она должна стать ярким украшением Уфы. Очень важно продумать цветовую гамму фасада, витражи здания и его оформление», – сказал Радий Хабиров.