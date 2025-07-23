Той-пудель Анри, номад-кутюр Ianis Chamalidy и китайские мункейки: как прошла свадьба идеолога «Пассажа» Дмитрия Абрамова и модели Анны Зотовой?

Важный хайлайт брайдалкор-сезона — свадьба генерального директора УК инвестфонда Jensen Group и торгового дома «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!) Дмитрия Абрамова и модели, худрука ювелирного бренда Bipolar Grotesque Анны Зотовой, объединившая вайбы парадно-петербургского black tie, римской дольчевиты и бродвейских шинуазри-закусочных.
О торжестве
На правах образцовых фэшн-фуди Дмитрий и Анна отпраздновали свадьбу (с пре-пати в «Астории» и медовым месяцем в Риме!) в китайской закусочной «Пища династии Минь» в Доме Мурузи — в тот самом зале с аквариумом, где обитают лягушки‑альбиносы. Пара обожает гастро-споты с атмосферой чайнатаун-бистро, а еще всегда держит при себе томик Бродского — «Пища династии Минь» расположена как раз под культурной институцией «Полторы комнаты». В подарок все гости торжества получили музейный мерч и китайский мункейк.
Анна Зотова
Невеста
Нам хотелось совсем несвадебной свадьбы. Хотелось собрать самых близких друзей, чтобы всем было тепло и весело. В этом нам помогали наш той пудель Анри, путешествующий по рукам друзей весь вечер, пленочная камера, китайские музыканты с национальными инструментами, белые лягушки-альбиносы из «Пищи династии Минь», где мы решили делать фуршет, и много Шампани!
Об образах
Все внимание на коктейльное свадебное платье Анны от супербренда Murashka, украшенное стейтмент-драпировками и акцентными рукавами-буфами (гости складывали в них конверты с подарками!). Тем временем Дмитрий выбрал двустороннюю костюмную двойку от петербургского амбассадора номад-кутюра Ianis Chamalidy: в ЗАГСе Дмитрий выгулял пиджак классической черной стороной, а в «Пищу династии Минь» — высокохудожественной, дополненной авторским совриск-принтом Яниса. Ну а в роли обручальных и помолвочных колец выступили jewellery-хиты Graff, дополненные мастхэвами Bipolar Grotesque.
О самом трогательном моменте
Супергерой свадьбы — пленочная камера, запечатлевшая в руках гостей и гуру свадебной фотографии Павла Голубничего главные it-моменты вечера. Ну а важнейший и первостепенный гость (читай: маскот брайдалкор-ивента!) — той-пудель Анри, с которым паверкапл не расставалась весь вечер. Так что лучшим подарком Анне и Дмитрию стала картина из витражного стекла петербургского арт-виртуоза Лены Зайцман, сочиненная по мотивам первой прогулки пары с Анри.
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