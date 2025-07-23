Той-пудель Анри, номад-кутюр Ianis Chamalidy и китайские мункейки: как прошла свадьба идеолога «Пассажа» Дмитрия Абрамова и модели Анны Зотовой?

О торжестве

На правах образцовых фэшн-фуди Дмитрий и Анна отпраздновали свадьбу (с пре-пати в «Астории» и медовым месяцем в Риме!) в китайской закусочной «Пища династии Минь» в Доме Мурузи — в тот самом зале с аквариумом, где обитают лягушки‑альбиносы. Пара обожает гастро-споты с атмосферой чайнатаун-бистро, а еще всегда держит при себе томик Бродского — «Пища династии Минь» расположена как раз под культурной институцией «Полторы комнаты». В подарок все гости торжества получили музейный мерч и китайский мункейк.