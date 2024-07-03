Как устроены бар и закусочная «Пища династии Минь» — чайна-таун от команд El Copitas и музея «Полторы комнаты»

Коллаборация года! Самая титулованная барная команда Восточной Европы — El Copitas — объединилась с музеем «Полторы комнаты» поэта Бродского, чтобы приготовить «Пищу династии Минь» — китайский бар-закусочную в Доме Мурузи. Сложная архитектура Александра Бродского (соавтор оформления музея), чайные церемонии, редкий азиатский алкоголь, утка по-пекински и пельмени цзяоцзы — в полуподвале на Короленко, 14.
Пространство бара-закусочной организовал амбассадор направления «бумажная архитектура» Александр Бродский: он оформлял экспозицию музея Бродского. В сложное, узкое помещение кабинеты со столиками вписаны двумя уровнями с ловкостью мастеров оригами, а доминантой одному из залов служит аквариум с поющими розовыми лягушками.
Одна сюжетная линия с чайна-тауном у прогрессивного фуди-сообщества вырисовалась не случайно! Все помещение — сплошной лабиринт кирпичных стен, где из узких коридоров ты попадаешь в скрытые пространства. Никакой отделки, только закрытые кабинки с бамбуковыми жалюзи (специально для интровертов!), темно-алые доски, опоры, необходимые при реконструкции аварийного полуподвала. В планах музея «Полторы комнаты» даже есть создание отдельной экскурсии, которую будут заканчивать именно здесь.
Игорь Зернов
Сооснователь
Иосиф Бродский переехал в Америку и из всего многообразия доступных там кухонь влюбился именно в китайскую (о чем рассказывал и сам, и Михаил Барышников). После советского ГОСТовского меню экзотические вкусы азиатчины покорили поэта: даже про присуждение Нобелевской премии он узнал в китайском ресторане. “Письма династии Минь” — одно из программных стихотворений Бродского, и в названии нашего заведения мы зашифровали оммаж на него.
Весь проект условно поделен на бар и закусочную — у каждой из этих сущностей свой характер и меню: в первом случае кормят азиатской эклектикой и интерпретациями, во втором — гораздо больший упор на еду. Тут же — отдельная комната для чайных церемоний и самый маленький бар России, вмещающий за своей стойкой только трех человек.
Кормить будет Алексей Ермаков — мультизадачный шеф-повар всего объединения Follow The Rabbits лихо добавил китайскую кухню к портфолио, где уже есть мексиканская (Paloma Cantina), итальянская (Tagliatella Caffe) и новоорлеанская (джазовое бистро Nola) гастрономия. В качестве антре — маринованный корень лотоса, ананасы кимчи, бобы эдамаме с морской солью, соусом тобадзян из чили и ферментированных соевых бобов. Под коктейль шэнь с джином на японском зеленом чае генмайча и клубничном умешу берем тигровые хрустящие креветки в глазури из японского хрена и сгущенного молока. А к миксу грибной водки, мескаля и красного вермута — традиционные паровые дамплинги шао май с начинкой из черных древесных грибов муэр, шиитаке и вешенок.
Заглавная веха «Пищи династии Минь» — цех по приготовлению утки по-пекински. Сначала два дня ее купают в соляном растворе, затем еще пару — в маринаде, после птицу вывешивают для вызревания на 7 дней, а в завершении ее выпекают в купольной печи, чем-то похожей на тандыр. Меню закусочной и бара пересекаются частично, но утка есть в обоих сценариях. Дополняют ее, по классике, паровыми блинчиками, соусом хойсин и овощами.
Гастрономические рекомендации от Иосифа Бродского из архива Юза Алешковского — подсмотрено в телеграм-канале Игоря Зернова
На этом листе Иосиф Бродский написал, где и что он советует есть в Нью-Йорке. В список вошли два китайских ресторана: TUNG’s SZECHUAN GARDEN и SZECHUAN EAST RESTAURANT. В обоих поэт отмечает утку
Домино, привезенное командой из Гонконга в компании с шашками го и маджонгом
За напитки отвечает бар-менеджер Сергей Яковлев (экс «Художественный» и Bloom Bar в Сочи). Коктейльной линии, посвященной традиционному китайскому календарю, подыгрывает внушительная коллекция алкогольных азиатских специалитетов: байцзю (для него здесь предусмотрены миниатюрные рюмки объемом 15 мл), саке, соджу, умешу, сётю, виски из Японии, Китая и Индии, а также китайское вино. Некоторые коктейли готовят прямо на специальных барных тележках в зале с аквариумом.
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