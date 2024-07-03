Как устроены бар и закусочная «Пища династии Минь» — чайна-таун от команд El Copitas и музея «Полторы комнаты»

Пространство бара-закусочной организовал амбассадор направления «бумажная архитектура» Александр Бродский: он оформлял экспозицию музея Бродского. В сложное, узкое помещение кабинеты со столиками вписаны двумя уровнями с ловкостью мастеров оригами, а доминантой одному из залов служит аквариум с поющими розовыми лягушками.

Одна сюжетная линия с чайна-тауном у прогрессивного фуди-сообщества вырисовалась не случайно! Все помещение — сплошной лабиринт кирпичных стен, где из узких коридоров ты попадаешь в скрытые пространства. Никакой отделки, только закрытые кабинки с бамбуковыми жалюзи (специально для интровертов!), темно-алые доски, опоры, необходимые при реконструкции аварийного полуподвала. В планах музея «Полторы комнаты» даже есть создание отдельной экскурсии, которую будут заканчивать именно здесь.