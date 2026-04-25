Красная дорожка закрытия ММКФ 2026: Елизавета Боярская, Валерия Гай-Германика с дочерью Октавией, Екатерина Климова с сыном Матвеем

Несмотря на дождь, красная дорожка у театра «Россия» собрала всех звезд киноиндустрии. За неделю смотра зрители увидели около 200 картин из 40 стран, а финальный вечер запомнился не только итогами, но и торжественностью звездных выходов — от кутюрных платьев до образов от российских дизайнеров. Церемония прошла при поддержке Mercury.

Елизавета Боярская
Екатерина Климова появилась на красной дорожке с сыном Матвеем Петренко — выпускником Московской театральной школы Олега Табакова и актером театра «Современник». Для торжественного выхода артистка выбрала кружевное кутюрное платье Edem и украшения Mercury.

Ляйсан Утяшева в серьгах Casato, коллекция Maureen, белое золото, бриллианты

Дарья Екамасова в украшениях Mercury: серьгах, колье и браслетах серий Color и Classic из белого золота с сапфирами и бриллиантами

Валерия Гай-Германика. в BITTE_RUHE с дочерью Октавией
Дмитрий Дюжев
Екатерина Гусева в серьгах и браслете серии Pearls. Украшения выполнены из белого золота с жемчугом и бриллиантами

Павел и Зепюр Прилучные

Полина Сидихина. в колье и браслете Mercury Classic из белого золота с бриллиантами
Кристина Асмус. в серьгах и кольце Mercury Classic из белого золота с бриллиантами
Стася Толстая (Венкова). в Mercury: серьгах и браслетах Color и Classic из белого золота с рубинами и бриллиантами
По традиции закрытие прошло в светском режиме: с очередями на дорожке, по которой гости из-за погоды перемещались почти транзитом, и бэкстейдж-безумием. При этом сама логистика вечера подчеркивала масштаб события: ради церемонии перекрыли центр Москвы — Пушкинскую площадь, Малую Дмитровку и прилегающие переулки, превратив фестиваль в полноценное городское событие.

Сборы звезд проходили в соседнем отеле и, по словам гостей, напоминали настоящий хаос: кто-то опаздывал, кто-то экстренно дособирал образ, а кто-то чинил наряд прямо на ходу. История Саши Савельевой с платьем, спинку которого зафиксировали скотчем, стала локальным мемом вечера. После церемонии певице даже пришлось просить помощи у коллег, чтобы снять наряд.

Саша Савельева в Munique

Виктор Шамиров

Полина Гухман. в меховой накидке Rimarka
Андрей Золотарев

Евгения Малахова

Даниэль Гусман

Фазиль Разак

Антон Бильжо, Анастасия Винокур и Егор Одинцов

Ольга Веникова

Маргарита Паперная и Владимир Яглыч

Одним из главных светских сюжетов вечера стали парные семейные выходы. Екатерина Климова пришла с сыном Матвеем Петренко, который уже работает в театре, а Валерия Гай-Германика появилась на дорожке с дочерью Октавией.

Софья Шидловская

Елизавета Боярская. Янина Студилина
Марина Ворожищева

Никита Тарасов

Анжелика Пашкова и Светлана Степанковская в SVALE

Лукерия Ильяшенко

Анна Ещенко

Лянка Грыу

Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев

Екатерина Волкова

Сама церемония стартовала с приза зрительских симпатий: победителем стал военный фильм «Отец» дебютанта Павла Иванова. Затем специальный приз за лучший короткий метр получила южнокорейская лента «Нигде — и все же где-то» режиссера Ань Хуэйлинь, а лауреатов объявляли российская актриса Кристина Асмус и японский режиссер Масаки Иноуэ.

Главную награду — «Золотого Святого Георгия» за лучший фильм — вручили при участии председателя жюри Прасанны Витанаге и китайской актрисы Цзинь Ша. Ее получила индийская криминальная драма «Страсть» Фазиля Разака; вместе с этим Амрутха Кришнакумар, сыгравшая в фильме, получила приз за лучшую женскую роль.

Алена Чехова

Иван Жвакин

Ольга Смирнова

Евгения Соляных

Илья Носков

Ксения Андрианова и Евгений Сангаджиев

Ирина Брагина

Ксения Суркова

Влад Прохоров, Наталья Гнеушева

Софья Ская

Анетта Орлова

Фото: Геннадий Авраменко, Максим Кашин, Иван Пономаренко

