Красная дорожка закрытия ММКФ 2026: Елизавета Боярская, Валерия Гай-Германика с дочерью Октавией, Екатерина Климова с сыном Матвеем

По традиции закрытие прошло в светском режиме: с очередями на дорожке, по которой гости из-за погоды перемещались почти транзитом, и бэкстейдж-безумием. При этом сама логистика вечера подчеркивала масштаб события: ради церемонии перекрыли центр Москвы — Пушкинскую площадь, Малую Дмитровку и прилегающие переулки, превратив фестиваль в полноценное городское событие.

Сборы звезд проходили в соседнем отеле и, по словам гостей, напоминали настоящий хаос: кто-то опаздывал, кто-то экстренно дособирал образ, а кто-то чинил наряд прямо на ходу. История Саши Савельевой с платьем, спинку которого зафиксировали скотчем, стала локальным мемом вечера. После церемонии певице даже пришлось просить помощи у коллег, чтобы снять наряд.