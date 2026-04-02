Андрей Могучий, Николай Хомерики, Владимир Березовский, Юрий Сапрыкин на открытии выставки «Неполное собрание» в Музее ОБЭРИУ

Гости посещали открытие по слотам, проходили по комнатам камерного пространства с экскурсией и завершали осмотр музыкальным номером от электроакустически-экспериментального коллектива INDEX III — при участии саксофониста Аркадия Пикунова и электронного музыканта Павла Паньковского. В их же эмбиент-сопровождении на импровизированную сцену вышли Алиса Тен и Руст Позюмский с виолами да гамба. Они исполнили кавер на британцев Coil.