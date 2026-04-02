Андрей Могучий, Николай Хомерики, Владимир Березовский, Юрий Сапрыкин на открытии выставки «Неполное собрание» в Музее ОБЭРИУ

Экспозиция об истории круга Введенского, Хармса и Олейникова открылась 1 апреля в мемориальной квартире Александра Введенского. В новом пространстве идеолога арт-парка «Веретьево» москвича Андрея Гнатюка и куратора Юлии Сениной собрались коллекционеры, историки, творцы и топ-менеджеры, чтобы увидеть автографы, архивные документы, рисунки и гравюры.

Юлия Сенина
Юрий Сапрыкин
Андрей Гнатюк, Юрий Сапрыкин. Анастасия Коптева
Андрей Могучий
Владимир Березовский
Николай Хомерики
Эдуард Мурадян
Владимир Волков, Екатерина Андреева
Татьяна Гринденко и Владимир Мартынов

Ксения Малич
Исаак Кушнир
Денис Химиляйне
Среди особенных артефактов, собранных кураторами на Съезжинской улице, 37, в квартире номер 14: портрет Хармса карандашом Татьяны Глебовой, подлинный паспорт Александра Введенского (выданный за 10 дней до ареста). Также показали работы авторов близкого круга обэриутов: Веры Ермолаевой, Льва Юдина, Владимира Конашевича, Николая Лапшина и других.

Владимир Березовский, Андрей Гнатюк
Ксения Гощицкая
Борис Павлович
Наталья Плеханова
Михаил Мейлах

Юлия Сенина. Ирина Карасик
Саша Браулов и Анастасия Коптева

Анна Балагурова, Александра Новоселова
Аркадий Пикунов и Павел Паньковский

Гости посещали открытие по слотам, проходили по комнатам камерного пространства с экскурсией и завершали осмотр музыкальным номером от электроакустически-экспериментального коллектива INDEX III — при участии саксофониста Аркадия Пикунова и электронного музыканта Павла Паньковского. В их же эмбиент-сопровождении на импровизированную сцену вышли Алиса Тен и Руст Позюмский с виолами да гамба. Они исполнили кавер на британцев Coil.

Андрей Гнатюк. Наталья Асташкевич
Артем Балаев. Ольга Шамаева
Настя Паутова
Ксения Прихотько
Ольга Петрова
Андрей Натоцинский

Максим Осовский

Виктория Шамликашвили

Композитор Владимир Мартынов впервые исполнил сочинение на текст Введенского «Беседа часов». В дуэте с ним выступила и скрипачка Татьяна Гринденко.

Владимир Мартынов

Таисия Абих, Алина Кугуш

Руст Позюмский и Алиса Тен

Аркадий Пикунов

Анна Спирина

София Парфенова
Юлия Сенина
Павел Паньковский

В рамках параллельной программы выставки «Неполное собрание» пройдут круглый стол, читка с Александром Горчилиным (!), тематические лекции и концерты. Подробнее мы писали в анонсе.

Фото: Сергей Мисенко, Иван Черных

