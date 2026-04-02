Андрей Могучий, Николай Хомерики, Владимир Березовский, Юрий Сапрыкин на открытии выставки «Неполное собрание» в Музее ОБЭРИУ

Экспозиция об истории круга Введенского, Хармса и Олейникова открылась 1 апреля в мемориальной квартире Александра Введенского. В новом пространстве идеолога арт-парка «Веретьево» москвича Андрея Гнатюка и куратора Юлии Сениной собрались коллекционеры, историки, творцы и топ-менеджеры, чтобы увидеть автографы, архивные документы, рисунки и гравюры.
Среди особенных артефактов, собранных кураторами на Съезжинской улице, 37, в квартире номер 14: портрет Хармса карандашом Татьяны Глебовой, подлинный паспорт Александра Введенского (выданный за 10 дней до ареста). Также показали работы авторов близкого круга обэриутов: Веры Ермолаевой, Льва Юдина, Владимира Конашевича, Николая Лапшина и других.
Гости посещали открытие по слотам, проходили по комнатам камерного пространства с экскурсией и завершали осмотр музыкальным номером от электроакустически-экспериментального коллектива INDEX III — при участии саксофониста Аркадия Пикунова и электронного музыканта Павла Паньковского. В их же эмбиент-сопровождении на импровизированную сцену вышли Алиса Тен и Руст Позюмский с виолами да гамба. Они исполнили кавер на британцев Coil.
Композитор Владимир Мартынов впервые исполнил сочинение на текст Введенского «Беседа часов». В дуэте с ним выступила и скрипачка Татьяна Гринденко.
В рамках параллельной программы выставки «Неполное собрание» пройдут круглый стол, читка с Александром Горчилиным (!), тематические лекции и концерты. Подробнее мы писали в анонсе.
