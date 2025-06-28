Благотворительный прием в Эрмитаже: Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Лев Додин, Юлия Матвиенко и Илья Папоян

Элегантность приема была подчеркнута ювелирной компанией Mercury и модным универмагом ДЛТ. Актриса Елизавета Шакира блистала в серьгах и кольце Mercury из белого золота с бриллиантами из коллекции Cassic. Украшения Mercury из коллекций Classic и Miss Russia выбрали актриса Анна Михалкова и балерины Мариинского театра сестры Хоревы — Мария и София. В часах Norqain Freedom 60 GMT и запонках Mercury на приеме появился главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк.

По традиции на торжественном благотворительном приёме Государственного Эрмитажа была выбрана «Прекрасная Дама». В этом году титул достался директору БДТ Татьяне Архиповой. Михаил Пиотровский вручил Татьяне памятный подарок – элегантную бриллиантовую брошь Mercury из коллекции Miss Russia, выполненную из белого золота в форме листочка и инкрустированную 90 бриллиантами.