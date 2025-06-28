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Благотворительный прием в Эрмитаже: Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Лев Додин, Юлия Матвиенко и Илья Папоян

XIX благотворительный торжественный прием в Зимнем дворце прошел в последнюю пятницу июня, собрав коллекционеров, партнеров и меценатов Эрмитажа. Мода ар-деко, эволюция дуэльных поединков, монологи актеров в исторических залах — вечер, где любовь к классическому искусству соединилась с экспериментами. Собранные на приеме пожертвования направлены в эндаумент Государственного Эрмитажа, а доход от целевого капитала используется для пополнения уникальной коллекции музея. Собака.ru и ювелирная компания Mercury — друзья и партнеры Благотворительного приема Эрмитажа.

Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Лев Додин
Лев Додин
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Валентина Крупник, Анна Михалкова
Анна Михалкова, Валентина Крупник
Татьяна Архипова. Никита Архипов
Татьяна Архипова, Никита Архипов
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Борис Пиотровский
Борис Пиотровский
Ольга Таратынова
Ольга Таратынова
Инесса Гаевская, Ксения Гощицкая
Инесса Гаевская, Ксения Гощицкая
Илья Папоян
Илья Папоян
Александр Сокуров, Михаил Пиотровский
Алексей Бронников
Михаил Пиотровский, Александр Сокуров

Вечер открыл променад по галереям Нового Эрмитажа и Зимнего дворца, где гостям был представлен перформанс «Блудный сын» — современное прочтение поэзии Николая Гумилёва молодыми актёрами. Завершилась прогулка в Николаевском зале посещением вернисажа «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» — экспозиции, посвящённой искусству поединка, эволюции дуэльного оружия (как холодного, так и огнестрельного) и личностям знаменитых дуэлянтов.

 

Михаил Стацюк, Елизавета Шакира
Михаил Стацюк, Елизавета Шакира
Александр Малич. Анастасия Антоненкова
Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Мария Хорева. София Хорева
Мария Хорева, София Хорева
Нина Тарасова, Владимир Добровольский

Нина Тарасова,  Владимир Добровольский

Марика Коротаева. Ирина Сорокина
Марика Коротаева, Ирина Сорокина
Марика Коротаева, Александр Бобков
Александр Бобков, Марика Коротаева
Кира Турчак
Кира Турчак
Сергей Макаров. Галина Макарова
Сергей Макаров, Галина Макарова
Мария Грудина
Мария Грудина
Игорь Суханов
Игорь Суханов
Марина Шульц
Марина Шульц

На торжественном ужине Михаил Борисович Пиотровский произнес приветственную речь и поблагодарил всех гостей за их вклад в поддержку музея. Традиционно Гала-вечер ориентирован на сбор средств в Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа (эндаумент). Этот фонд активно работает для пополнения коллекции. Так были приобретены собрания Шушковых, Кенбера, Абрамова и другие ценные экспонаты. Взаимодействие Эрмитажа с коллекционерами и меценатами - одна из главных тем вечера. 

Наталья Метелица, Владимир Кожевников
Владимир Кожевников, Наталья Метелица
Михаил Пиотровский, Ирина Пиотровская
Ирина Пиотровская, Михаил Пиотровский
Юлия Вишневская

Юлия Вишневская

Назим и Елена Мустафаевы

Назим и Елена Мустафаевы

Оксана Кравцова
Оксана Кравцова
Алиса Рейфер, Сергей Филипович
Сергей Филипович, Алиса Рейфер
Инна Баженова

Инна Баженова

Юлия Визгалина

Юлия Визгалина

Мария Вареник

Мария Вареник

Борис и Елена Прахины

Борис и Елена Прахины

Наталья Янковская

Наталья Янковская

Владислав Шорохов, Лилия Думина

Владислав Шорохов, Лилия Думина

Светлана Родина, Наталья Бардакова

Светлана Родина, Наталья Бардакова

Елена Мироненко

Елена Мироненко

Выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря»

Выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря»

Элегантность приема была подчеркнута ювелирной компанией Mercury и модным универмагом ДЛТ. Актриса Елизавета Шакира блистала в серьгах и кольце Mercury из белого золота с бриллиантами из коллекции Cassic. Украшения Mercury из коллекций Classic и Miss Russia выбрали актриса Анна Михалкова и балерины Мариинского театра сестры Хоревы — Мария и София. В часах Norqain Freedom 60 GMT и запонках Mercury на приеме появился главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк.

По традиции на торжественном благотворительном приёме Государственного Эрмитажа была выбрана «Прекрасная Дама». В этом году титул достался директору БДТ Татьяне Архиповой. Михаил Пиотровский вручил Татьяне памятный подарок – элегантную бриллиантовую брошь Mercury из коллекции Miss Russia, выполненную из белого золота в форме листочка и инкрустированную 90 бриллиантами.

Михаил Пиотровский, Татьяна Архипова
Михаил Пиотровский, Татьяна Архипова
Татьяна Архипова
Татьяна Архипова
Татьяна Архипова
Татьяна Архипова
Анна Михалкова

Анна Михалкова

Елизавета Шакира
Елизавета Шакира
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Мария Хорева
Мария Хорева
София Хорева

София Хорева

Екатерина Сираканян, Лев Додин
Лев Додин, Екатерина Сираканян
Елизавета Боярская. Дарья Румянцева
Елизавета Боярская, Дарья Румянцева
Дарья Румянцева

Дарья Румянцева

Наталья Плеханова
Наталья Плеханова
Александр Прохоренко

Александр Прохоренко

Жанна Морозова

Жанна Морозова

Юлия Ряжко, Дмитрий Корнышков-Мурин

Юлия Ряжко, Дмитрий Корнышков-Мурин

Дарья Шанцина

Дарья Шанцина

Фёдор Болтин с супругой

Фёдор Болтин с супругой

Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Петр и Татьяна Суспицыны

Петр и Татьяна Суспицыны

Ирада Берг. Юлия Хельд
Ирада Берг, Юлия Хельд

Мода – неотъемлемый элемент гала. Гостям представили объявленный накануне дар Эрмитажу от основателей известного турецкого бренда Dice Kayek сестер Эдже и Айше Эге. Это четыре уникальных платья из кутюрной коллекции «Контрасты Стамбула», вдохновленной дворцом Топкапы. В прошлом году сестры впервые оказались на приеме и так влюбились в Петербург, что решили сделать музею подарок.

 

Эдже Эге, Айше Эге (Dice Kayek)

Эдже Эге, Айше Эге (Dice Kayek)

Эдже Эге, Айше Эге (Dice Kayek), Асли Озок, Камуран Селин Бозкурт, Гохан Эзели

Эдже Эге, Айше Эге (Dice Kayek), Асли Озок, Камуран Селин Бозкурт, Гохан Эзели

Елена Окутина
Елена Окутина
Dice Kayek, кутюрная коллекция «Контрасты Стамбула»

Dice Kayek, кутюрная коллекция «Контрасты Стамбула»

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek

Dice Kayek, кутюрная коллекция «Контрасты Стамбула»

Dice Kayek, кутюрная коллекция «Контрасты Стамбула»

Юлия Матвиенко, Кира Турчак
Кира Турчак, Юлия Матвиенко
Борис Пиотровский, Михаил Пиотровский
Борис Пиотровский, Михаил Пиотровский
Панченко Ольга

Панченко Ольга

Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Александр Малич. Георгий Вилинбахов
Александр Малич, Георгий Вилинбахов
Анна Александрова

Анна Александрова

Анна Хмелёва, Алексей Кострикин

Анна Хмелёва, Алексей Кострикин

Марина Охота, Татьяна Белова

Марина Охота, Татьяна Белова

Диана Михайлова, Алексей Назаренков

Диана Михайлова, Алексей Назаренков

Рубен и Манас Сираканян

Рубен и Манас Сираканян

Василий Борисов, Марианна Максимовская

Василий Борисов, Марианна Максимовская

Роксана Гольданская, Герман Богданов

Роксана Гольданская, Герман Богданов

Преснова Наталья

Преснова Наталья

Артур Казарян

Артур Казарян

Ирина Кочешкова

Ирина Кочешкова

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Кристина и Эвелина Мироновы

Кристина и Эвелина Мироновы

Юлия Яхнич

Юлия Яхнич

Алексей Михайлов. Наталья Михайлова
Алексей Михайлов, Наталья Михайлова
Галина Владельщикова

Галина Владельщикова

Сергей Рябинкин, Светлана Даценко

Сергей Рябинкин, Светлана Даценко

Виктория Зефирова

Виктория Зефирова

Гости посетили выставку «Упакованные грёзы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева», посвященную женской моде 1920-х — начала 1930-х годов. Среди представленных платьев – работы известных западноевропейских модельеров Поля Пуаре, Жанны Ланвен, Мариано Фортуни, Эдварда Молине, Люсьена Лелонга. 

Ольга Таратынова. Анастасия Саутова
Ольга Таратынова, Анастасия Саутова
Нино Шаматава
Нино Шаматава
Татьяна Архипова, Андрей Плеханов, Наталья Плеханова. Анастасия Саутова
Екатерина Сираканян, Наталья Плеханова, Андрей Плеханов, Татьяна Архипова, Ольга Таратынова, Анастасия Саутова
Дарья Павленко. Светлана Тегин
Дарья Павленко, Светлана Тегин
Наталья Туз

Наталья Туз

Петр и Татьяна Суспицыны, Назим Мустафаев, Виктория Романова, Ирина Малышева, Сергей Рябинкин

Петр и Татьяна Суспицыны, Назим Мустафаев, Виктория Романова, Ирина Малышева, Сергей Рябинкин

Анастасия Курехина
Анастасия Курехина
Диана Джанелли

Диана Джанелли

Диана Лапшина

Диана Лапшина

Наталья Лучанинова, Оксана Устюжанина

Наталья Лучанинова, Оксана Устюжанина

Дарина Алексеева

Дарина Алексеева

Татьяна и Сергей Левчук

Татьяна и Сергей Левчук

Виктория Романова, Ирина Малышева

Виктория Романова, Ирина Малышева

Михаил Пиотровский. Фабио Мастранджело
Михаил Пиотровский, Фабио Мастранджело
Ольга Каменева

Ольга Каменева

Диана Серокурова

Диана Серокурова

Тата Хачатрян

Тата Хачатрян

Михаил Хмелёв и Яна Афанасьева

Михаил Хмелёв и Яна Афанасьева

После ужина в пространстве выставки «Упакованные грезы» для гостей состоялся балетный мини-спектакль с участием артистов Мариинского театра и танцоров международного класса, которые исполнили танго, фокстрот и чарльстон — дань бурным ритмам двадцатых. Финальная нота гала - традиционный коктейль в Манеже Малого Эрмитажа продолжил тему выступлением джазовых музыкантов.

 

Илья Папоян, Марина Шульц, Михаил Стацюк
Марина Шульц, Михаил Стацюк, Ксения Гощицкая, Елизавета Боярская, Илья Папоян
Михаил Стацюк, Илья Папоян
Михаил Стацюк, Илья Папоян
Александра Иванова

Александра Иванова

Владимир и Ольга Шаповаловы

Владимир и Ольга Шаповаловы

Наталья Смирнова, Светлана Добросолец

Наталья Смирнова, Светлана Добросолец

Мария Ситник
Мария Ситник
Никитина Марина

Никитина Марина

Корнеева Эльнура

Корнеева Эльнура

Мария Зосимова

Мария Зосимова

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Глеб Широков

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Анна Михалкова, Сергей Филипович, Алиса Рейфер Александр Бобков, Анастасия Дианова, Борис Пиотровский, Анастасия Курехина, Алексей Михайлов, Илья Папоян, Инесса Гаевская, Сергей Макаров, Мария Ситник, Александр Малич, Нино Шаматава, Оксана Кравцова, Елена Окутина, Дарья Павленко, Марика Коротаева, Мария Грудина, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Ирада Берг, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Валентина Крупник, Татьяна Архипова, Елизавета Шакира, Кира Турчак, Елизавета Боярская, Игорь Суханов, Екатерина Сираканян, Ольга Таратынова, Мария Хорева, Марина Шульц, Владимир Кожевников, Евгения Нагимова, Наталья Метелица, Наталья Плеханова, Михаил Пиотровский, Лев Додин, Ирина Пиотровская, Александр Сокуров, Андрей Плеханов

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