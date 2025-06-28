Благотворительный прием в Эрмитаже: Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Лев Додин, Юлия Матвиенко и Илья Папоян

XIX благотворительный торжественный прием в Зимнем дворце прошел в последнюю пятницу июня, собрав коллекционеров, партнеров и меценатов Эрмитажа. Мода ар-деко, эволюция дуэльных поединков, монологи актеров в исторических залах — вечер, где любовь к классическому искусству соединилась с экспериментами. Собранные на приеме пожертвования направлены в эндаумент Государственного Эрмитажа, а доход от целевого капитала используется для пополнения уникальной коллекции музея. Собака.ru и ювелирная компания Mercury — друзья и партнеры Благотворительного приема Эрмитажа.
Вечер открыл променад по галереям Нового Эрмитажа и Зимнего дворца, где гостям был представлен перформанс «Блудный сын» — современное прочтение поэзии Николая Гумилёва молодыми актёрами. Завершилась прогулка в Николаевском зале посещением вернисажа «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» — экспозиции, посвящённой искусству поединка, эволюции дуэльного оружия (как холодного, так и огнестрельного) и личностям знаменитых дуэлянтов.
Нина Тарасова, Владимир Добровольский
На торжественном ужине Михаил Борисович Пиотровский произнес приветственную речь и поблагодарил всех гостей за их вклад в поддержку музея. Традиционно Гала-вечер ориентирован на сбор средств в Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа (эндаумент). Этот фонд активно работает для пополнения коллекции. Так были приобретены собрания Шушковых, Кенбера, Абрамова и другие ценные экспонаты. Взаимодействие Эрмитажа с коллекционерами и меценатами - одна из главных тем вечера.
Юлия Вишневская
Назим и Елена Мустафаевы
Инна Баженова
Юлия Визгалина
Мария Вареник
Борис и Елена Прахины
Наталья Янковская
Владислав Шорохов, Лилия Думина
Светлана Родина, Наталья Бардакова
Елена Мироненко
Выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря»
Элегантность приема была подчеркнута ювелирной компанией Mercury и модным универмагом ДЛТ. Актриса Елизавета Шакира блистала в серьгах и кольце Mercury из белого золота с бриллиантами из коллекции Cassic. Украшения Mercury из коллекций Classic и Miss Russia выбрали актриса Анна Михалкова и балерины Мариинского театра сестры Хоревы — Мария и София. В часах Norqain Freedom 60 GMT и запонках Mercury на приеме появился главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк.
По традиции на торжественном благотворительном приёме Государственного Эрмитажа была выбрана «Прекрасная Дама». В этом году титул достался директору БДТ Татьяне Архиповой. Михаил Пиотровский вручил Татьяне памятный подарок – элегантную бриллиантовую брошь Mercury из коллекции Miss Russia, выполненную из белого золота в форме листочка и инкрустированную 90 бриллиантами.
Анна Михалкова
София Хорева
Дарья Румянцева
Александр Прохоренко
Жанна Морозова
Юлия Ряжко, Дмитрий Корнышков-Мурин
Дарья Шанцина
Фёдор Болтин с супругой
Петр и Татьяна Суспицыны
Мода – неотъемлемый элемент гала. Гостям представили объявленный накануне дар Эрмитажу от основателей известного турецкого бренда Dice Kayek сестер Эдже и Айше Эге. Это четыре уникальных платья из кутюрной коллекции «Контрасты Стамбула», вдохновленной дворцом Топкапы. В прошлом году сестры впервые оказались на приеме и так влюбились в Петербург, что решили сделать музею подарок.
Эдже Эге, Айше Эге (Dice Kayek)
Эдже Эге, Айше Эге (Dice Kayek), Асли Озок, Камуран Селин Бозкурт, Гохан Эзели
Dice Kayek, кутюрная коллекция «Контрасты Стамбула»
Dice Kayek
Dice Kayek
Dice Kayek
Dice Kayek
Dice Kayek
Dice Kayek
Dice Kayek
Dice Kayek
Dice Kayek, кутюрная коллекция «Контрасты Стамбула»
Панченко Ольга
Анна Александрова
Анна Хмелёва, Алексей Кострикин
Марина Охота, Татьяна Белова
Диана Михайлова, Алексей Назаренков
Рубен и Манас Сираканян
Василий Борисов, Марианна Максимовская
Роксана Гольданская, Герман Богданов
Преснова Наталья
Артур Казарян
Ирина Кочешкова
Кристина и Эвелина Мироновы
Юлия Яхнич
Галина Владельщикова
Сергей Рябинкин, Светлана Даценко
Виктория Зефирова
Гости посетили выставку «Упакованные грёзы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева», посвященную женской моде 1920-х — начала 1930-х годов. Среди представленных платьев – работы известных западноевропейских модельеров Поля Пуаре, Жанны Ланвен, Мариано Фортуни, Эдварда Молине, Люсьена Лелонга.
Наталья Туз
Петр и Татьяна Суспицыны, Назим Мустафаев, Виктория Романова, Ирина Малышева, Сергей Рябинкин
Диана Джанелли
Диана Лапшина
Наталья Лучанинова, Оксана Устюжанина
Дарина Алексеева
Татьяна и Сергей Левчук
Виктория Романова, Ирина Малышева
Ольга Каменева
Диана Серокурова
Тата Хачатрян
Михаил Хмелёв и Яна Афанасьева
После ужина в пространстве выставки «Упакованные грезы» для гостей состоялся балетный мини-спектакль с участием артистов Мариинского театра и танцоров международного класса, которые исполнили танго, фокстрот и чарльстон — дань бурным ритмам двадцатых. Финальная нота гала - традиционный коктейль в Манеже Малого Эрмитажа продолжил тему выступлением джазовых музыкантов.
Александра Иванова
Владимир и Ольга Шаповаловы
Наталья Смирнова, Светлана Добросолец
Никитина Марина
Корнеева Эльнура
Мария Зосимова
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Глеб Широков
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