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Репортажи

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Константин Эрнст, Константин Плотников, Евгений Ткачук на премьерном показе сериала «Государь»

Первый канал и Okko 2 июля представят зрителям  восьмисерийный исторический сериал «Государь». Масштабный проект покажет основные события в жизни Петра I, сформировавшие характер и взгляды первого Всероссийского императора. В роли Петра I — Константин Плотников. К выходу сериала в легендарном кинотеатре «Аврора» собрались актеры, создатели ленты, герои и друзья Собака.ru. В знаменитых залах обсуждали дворцовые интриги и заговоры, наводили исторические справки и спорили, кто же (или что же!?) сделал Россию XVIII века великой империей. Гарантируем, ответ на этот вопрос у вас сразу появится после просмотра!

Константин Эрнст

Константин Эрнст

Константин Плотников
Константин Плотников
Команда сериала

Команда сериала

Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Гавриил Гордеев

Гавриил Гордеев

Сергей Гинзбург

Сергей Гинзбург

Наталья Смирнова

Наталья Смирнова

Георгий Великанов

Георгий Великанов

Константин Плотников

Актер и исполнитель роли Петра I

«Конечно, было безумное волнение и одновременно осознание того, какой объем материала и в какой промежуток времени мне нужно было в себя уложить. Потому что до съемок мои знания касательно Петра I, честно говоря, были достаточно поверхностные. То есть такие, какие мы знаем из школьной программы. А для того, чтобы сыграть столь масштабный образ – нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени.

Жена подарила мне книгу, которая так и называется «Петр I». В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой – Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать существеннее, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля».

Софья Эрнст
Софья Эрнст
Константин Эрнст, Гавриил Гордеев

Константин Эрнст, Гавриил Гордеев

Дарья Мороз
Дарья Мороз
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Денис Старков

Денис Старков

Рената Джало
Рената Джало
Сергей Филипович, Алиса Рейфер
Алиса Рейфер, Сергей Филипович
Дарья Кукарских
Дарья Кукарских
Алексей Гореславский

Алексей Гореславский

Сергей Барковский

Сергей Барковский

Ростислав Павлов, Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова
Виталий Коваленко

Виталий Коваленко

Сергей Гинзбург

Режиссер сериала

«Государь» – это кино, которое стремится к исторической правде. Хотя, конечно, ни в каком фильме невозможно охватить всю биографию Петра, потому что за свою, по сегодняшним меркам, короткую жизнь, он сделал столько, что это кажется фантастичным.

Константин Плотников. Георгий Великанов
Константин Плотников, Георгий Великанов
Софья Эрнст
Софья Эрнст
Сергей Титинков

Сергей Титинков

Вадим Тишин
Вадим Тишин
Дарья Мороз. Роман Новиков
Дарья Мороз, Роман Новиков
Александра Павлова
Александра Павлова
Анна Канунникова, Павел Альбрехт

Анна Канунникова, Павел Альбрехт

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Данил Толмачев
Данил Толмачев
Григорий Чабан

Григорий Чабан

1 собор, 2 монастыря, 5 дворцов, 12 редакций сценария, 78 выстрелов на съемках, 81 смена, 5 минут для выбора Евгения Ткачука на роль Александра Меншикова и 1 счастливый роман — так по словам продюсера картины Натальи Смирновой прошли съемки художественного историкодраматического сериала «Государь» в Санкт-Петербурге, Москве и масштабных декорациях в «Москино», воссоздающих архитектуру XVII–XVIII веков.

Константин Плотников, Евгений Ткачук. Гавриил Гордеев, Константин Эрнст, Наталья Смирнова, Сергей Гинзбург
Евгений Ткачук, Константин Плотников, Гавриил Гордеев, Константин Эрнст, Наталья Смирнова, Сергей Гинзбург
Евгений Ткачук. Марта Ткачук
Евгений Ткачук, Марта Ткачук
Олеся Овчинникова. Ольга Полуэктова
Олеся Овчинникова, Ольга Полуэктова

Фото: Дмитрий Многолет, Антон Сухонос

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Люди:
Сергей Филипович, Алиса Рейфер, Рената Джало Александра Павлова, Дарья Кукарских, Сиу Нгуен, Олеся Овчинникова, Данил Толмачев, Ростислав Павлов, Константин Плотников, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Евгений Ткачук, Вадим Тишин, Софья Эрнст, Дарья Мороз

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