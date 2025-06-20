Константин Эрнст, Константин Плотников, Евгений Ткачук на премьерном показе сериала «Государь»

Актер и исполнитель роли Петра I

«Конечно, было безумное волнение и одновременно осознание того, какой объем материала и в какой промежуток времени мне нужно было в себя уложить. Потому что до съемок мои знания касательно Петра I, честно говоря, были достаточно поверхностные. То есть такие, какие мы знаем из школьной программы. А для того, чтобы сыграть столь масштабный образ – нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени.



Жена подарила мне книгу, которая так и называется «Петр I». В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой – Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать существеннее, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля».