Константин Эрнст, Константин Плотников, Евгений Ткачук на премьерном показе сериала «Государь»

Первый канал и Okko 2 июля представят зрителям восьмисерийный исторический сериал «Государь». Масштабный проект покажет основные события в жизни Петра I, сформировавшие характер и взгляды первого Всероссийского императора. В роли Петра I — Константин Плотников. К выходу сериала в легендарном кинотеатре «Аврора» собрались актеры, создатели ленты, герои и друзья Собака.ru. В знаменитых залах обсуждали дворцовые интриги и заговоры, наводили исторические справки и спорили, кто же (или что же!?) сделал Россию XVIII века великой империей. Гарантируем, ответ на этот вопрос у вас сразу появится после просмотра!
Константин Эрнст
Команда сериала
Гавриил Гордеев
Сергей Гинзбург
Наталья Смирнова
Георгий Великанов
Константин Плотников
Актер и исполнитель роли Петра I
«Конечно, было безумное волнение и одновременно осознание того, какой объем материала и в какой промежуток времени мне нужно было в себя уложить. Потому что до съемок мои знания касательно Петра I, честно говоря, были достаточно поверхностные. То есть такие, какие мы знаем из школьной программы. А для того, чтобы сыграть столь масштабный образ – нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени.
Жена подарила мне книгу, которая так и называется «Петр I». В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой – Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать существеннее, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля».
Константин Эрнст, Гавриил Гордеев
Денис Старков
Алексей Гореславский
Сергей Барковский
Виталий Коваленко
Сергей Гинзбург
Режиссер сериала
«Государь» – это кино, которое стремится к исторической правде. Хотя, конечно, ни в каком фильме невозможно охватить всю биографию Петра, потому что за свою, по сегодняшним меркам, короткую жизнь, он сделал столько, что это кажется фантастичным.
Сергей Титинков
Анна Канунникова, Павел Альбрехт
Григорий Чабан
1 собор, 2 монастыря, 5 дворцов, 12 редакций сценария, 78 выстрелов на съемках, 81 смена, 5 минут для выбора Евгения Ткачука на роль Александра Меншикова и 1 счастливый роман — так по словам продюсера картины Натальи Смирновой прошли съемки художественного историкодраматического сериала «Государь» в Санкт-Петербурге, Москве и масштабных декорациях в «Москино», воссоздающих архитектуру XVII–XVIII веков.
Фото: Дмитрий Многолет, Антон Сухонос
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