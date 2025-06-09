Как прошла вечеринка «Клуба императорских огородников» на крыше «Гранд Отеля Мойка 22»

«Гранд Отель Мойка 22» и музеей-заповедник «Петергоф» отметили свою дружбу созданием «Клуба императорских огородников», члены которого, загоревшись огородным азартом, высадили на 9 этаже отеля редкие сорта мяты, розмарин, землянику, розы, пионы и даже миниатюрные яблоньки. Заявить о себе «Клуб» решил на весь Петербург и прямо посреди собственных грядок — 6 июня состоялась первая вечеринка сообщества рядом с террасами ресторана Bellevue с видом на Дворцовую площадь.
Юрий Анашенков, Елена Летучая и Дмитрий Викулин
Подтягиваем ботаническую матчасть: помимо дворцов и фонтанов Петергоф известен своим императорским огородом, созданный при Петре I и восстановленный по архивным данным в 1999 году. В во времена императора здесь начали выращивать артишоки и красные редиски, а позже огородникам удалось вырастить здесь виноград и ананасы (щи с которыми обожала Екатерина Великая!).
Наталья Такмакова
Среди грядок были замечены ресторатор и шеф-повар Арам Мнацаканов вместе с женой Натальей Малиновской, телеведущая Елена Летучая, дизайнер Максим Лангуев и новоиспеченный садовод Дмитрий Викулин, который угощал гостей самыми модными ферментированными огурцами DVK farm.
Пока Алена Бердова профессионально оценивала грядки, высаженные ее коллегами пару недель назад, Ирина Оганова дегустировала коктейли на огуречном рассоле на террасе ресторана Bellevue. Во время вечеринки Кирилл Шаманов анонсировал свой новый художественный проект в рамках приближающегося Экономическоно форума (готовимся рассматривать художественные монеты стран BRICS+!). А Анатолий Белкин и Покрас Лампас обсудили и хруст огурцов DVK farm, и творческие проекты.
Наталья Лучанинова
Наталья Томпсон
Карина Зайцева
Алена Чендлер
За меню отвечал бред-шеф отеля Николай Хвалынский (собственноручно жарил на гриле котлеты!), а за сладкое — шеф-кондитер «Чайной гостиной» и всего гранд-отеля Серафима Комочкова.
В рамках вечеринки директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков анонсировал новые авторские экскурсии по императорскому огороду в Стрельне и по парку Александрия. Следите за обновлениями «Клуба императорских огородников» — там найдете всю информацию о экскурсиях, лекциях, гастрономических фестивалях.
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