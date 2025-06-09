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Репортажи

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Как прошла вечеринка «Клуба императорских огородников» на крыше «Гранд Отеля Мойка 22»

«Гранд Отель Мойка 22» и музеей-заповедник «Петергоф» отметили свою дружбу созданием «Клуба императорских огородников», члены которого, загоревшись огородным азартом, высадили на 9 этаже отеля редкие сорта мяты, розмарин, землянику, розы, пионы и даже миниатюрные яблоньки. Заявить о себе «Клуб» решил на весь Петербург и прямо посреди собственных грядок — 6 июня состоялась первая вечеринка сообщества рядом с террасами ресторана  Bellevue с видом на Дворцовую площадь.

Юрий Анашенков, Елена Летучая и Дмитрий Викулин

Юрий Анашенков, Елена Летучая и Дмитрий Викулин

Покрас Лампас
Покрас Лампас
Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская
Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская
Максим Лангуев. Дарья Гавра
Максим Лангуев, Дарья Гавра 
Анна Нова
Анна Нова
Анатолий Белкин, Покрас Лампас
Анатолий Белкин, Покрас Лампас

Подтягиваем ботаническую матчасть: помимо дворцов и фонтанов Петергоф известен своим императорским огородом, созданный при Петре I и восстановленный по архивным данным в 1999 году. В во времена императора здесь начали выращивать артишоки и красные редиски, а позже огородникам удалось вырастить здесь виноград и ананасы (щи с которыми обожала Екатерина Великая!).

Анар Халилов
Анар Халилов
Ирина Оганова. Алена Бердова и Дмитрий Викулин
Ирина Оганова, Алена Бердова и Дмитрий Викулин
Наталья Такмакова

Наталья Такмакова

Наталья Сиверина
Наталья Сиверина
Жанна Долгополова. Олег Долгополов
Жанна Долгополова, Олег Долгополов
Анна Ялова
Анна Ялова
Андрей Плеханов
Андрей Плеханов

Среди грядок были замечены ресторатор и шеф-повар Арам Мнацаканов вместе с женой Натальей Малиновской, телеведущая Елена Летучая, дизайнер Максим Лангуев и новоиспеченный садовод Дмитрий Викулин, который угощал гостей самыми модными ферментированными огурцами DVK farm. 

Пока Алена Бердова профессионально оценивала грядки, высаженные ее коллегами пару недель назад, Ирина Оганова дегустировала коктейли на огуречном рассоле на террасе ресторана Bellevue. Во время вечеринки Кирилл Шаманов анонсировал свой новый художественный проект в рамках приближающегося Экономическоно форума (готовимся рассматривать художественные монеты стран BRICS+!). А Анатолий Белкин и Покрас Лампас обсудили и хруст огурцов DVK farm, и творческие проекты. 

Наталья Плеханова
Наталья Плеханова
Михаил Баженов
Михаил Баженов
Ольга Гусева
Ольга Гусева
Наталья Лучанинова

Наталья Лучанинова

Надежда Третьякова
Надежда Третьякова
Наталья Томпсон

Наталья Томпсон

Анжелина Воронцова
Анжелина Воронцова
Карина Зайцева

Карина Зайцева

Алена Чендлер

Алена Чендлер

За меню отвечал бред-шеф отеля Николай Хвалынский (собственноручно жарил на гриле котлеты!), а за сладкое —  шеф-кондитер «Чайной гостиной» и всего гранд-отеля Серафима Комочкова.

В рамках вечеринки директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков анонсировал новые авторские экскурсии по императорскому огороду в Стрельне и по парку Александрия. Следите за обновлениями «Клуба императорских огородников» — там найдете всю информацию о экскурсиях, лекциях, гастрономических фестивалях. 

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Люди:
Максим Лангуев, Анар Халилов, Анна Ялова Наталья Малиновская, Ирина Оганова, Арам Мнацаканов, Анна Нова, Анатолий Белкин, Наталья Сиверина, Покрас Лампас, Наталья Плеханова, Михаил Баженов, Андрей Плеханов, Ольга Гусева, Анжелина Воронцова, Жанна Долгополова

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