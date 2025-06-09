Как прошла вечеринка «Клуба императорских огородников» на крыше «Гранд Отеля Мойка 22»

За меню отвечал бред-шеф отеля Николай Хвалынский (собственноручно жарил на гриле котлеты!), а за сладкое — шеф-кондитер «Чайной гостиной» и всего гранд-отеля Серафима Комочкова.

В рамках вечеринки директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков анонсировал новые авторские экскурсии по императорскому огороду в Стрельне и по парку Александрия. Следите за обновлениями «Клуба императорских огородников» — там найдете всю информацию о экскурсиях, лекциях, гастрономических фестивалях.